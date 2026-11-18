Zarząd firmy UEC Saturn, największego producenta silników lotniczych w Rosji, zgłosił do urzędu pracy zamiar zwolnienia blisko siedmiuset pracowników. Zakład zlokalizowany jest w Rybińsku, w obwodzie jarosławskim.

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To tu miała ruszyć seryjna produkcja rosyjskiego silnika do cywilnego odrzutowca SSJ-200 (Sukhoi Super Jet). Silnik PD-8 miał zastąpić SaM146, w którym kluczowe były podzespoły produkcji francuskiej firmy Safran. Dostęp do nich rosyjskie lotnictwo utraciło wraz z agresją na Ukrainę. Wtedy Safran, odpowiedzialny też za serwisowanie silników, zakończył współpracę ze stroną rosyjską.

Firma, która masowo zwalnia pracowników, produkuje komponenty do silników rosyjskich myśliwców

UEC-Saturn jest częścią zbrojeniowego holdingu państwowego Rostech. Produkuje silniki turboodrzutowe i turbośmigłowe, w tym PD-8 oraz rodzinę silników D-30KP do ciężkich samolotów transportowych Ił-76. Produkuje także komponenty silników do myśliwców bojowych Su-35 i Su-57 oraz małe silniki do pocisków manewrujących i dronów.

Według gazety „Kommersant” firma prawdopodobnie zwolni jeszcze więcej pracowników, a w konsekwencji „seryjna produkcja silników nie będzie już możliwa”. Potwierdza to ekonomista Wiaczesław Szirajew. – Nawet podwykonawcy i dostawcy na to nie liczą; w przeciwnym razie zakłady zwiększyłyby zatrudnienie, a nie je zmniejszały – mówi.

Sytuacja w Rybińsku jest odzwierciedleniem zapaści całej lotniczej produkcji w Rosji. Szumnie ogłaszane przez Kreml zastąpienie importu części i samolotów „czysto rosyjską produkcją” zakończyło się fiaskiem. Pierwsza wersja rządowego Kompleksowego Programu Rozwoju Przemysłu Lotniczego (CAIDP) zakładała produkcję ponad 300 silników PD-8 do zasilania 142 samolotów Superjet-100.

Rozpoczęcie produkcji planowano już w 2024 r. Jednak z powodu opóźnień w testach i certyfikacji rząd wielokrotnie przesuwał terminy i zmniejszał wielkość potrzebnych silników: pod koniec 2024 r. plan na 2025 r. został ograniczony do sześciu silników. Nie wiadomo, ile wyprodukowano w tym roku, bowiem oficjalnych danych brak. Produkcja główna została przesunięta na lata 2027–2030.

Rosyjska branża lotnicza była silnie uzależniona od importu z Zachodu. Teraz by wymienić silnik trzeba modernizować cały samolot

Prace nad zastąpieniem francuskich części do silnika SSJ-100 pokazały, jak silnie rosyjska branża lotnicza uzależniła się od importu z Zachodu. Saturn otrzymał certyfikat dla PD-8 dopiero w czerwcu tego roku, a w sierpniu poinformował o dostarczeniu pierwszych dwóch silników produkcyjnych producentom samolotów.

Jak podkreśla „Kommersant” w momencie certyfikacji żywotność PD-8 wynosiła ok. 80 cykli lotu, co przy szacowanym na równowartość ponad 110 mln zł (2,3 mld rubli) koszcie wymiany silników w jednym tylko samolocie, czyni ich montaż bezcelowym dla rosyjskich linii lotniczych. Koszty są tak wysokie, bowiem wymiana silników wiąże się z koniecznością modernizacji całego samolotu.

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Rosyjski rząd spodziewa się osiągnąć docelową wydajność komercyjną dopiero pod koniec 2027 r. To ten sam termin, jaki podano dla seryjnych dostaw Superjetów do linii lotniczych. Dane o tym, ile w rzeczywistości Rosja produkuje samolotów, zostały przez Kreml utajnione. Według analityków Defence24 w tym roku Rosja nie dostarczy liniom lotniczym ani jednego egzemplarza Superjeta (nowa nazwa to Jakowlew SJ-100). We wrześniu Siergiej Czemiezow, szef Rostechu, oficjalnie ogłosił przesunięcie startu dostaw z drugiej połowy 2026 r. na drugą połowę 2027 roku.

Wobec faktu zwolnień w zakładach odpowiedzialnych za silniki do tych maszyn również i te ostatnie daty są mało prawdopodobne. Rosyjskie linie dotąd rozbierały na części stare Boeingi i Airbusy, ale i te już się kończą. Władze wydłużają więc pozwolenia na loty, ponad normę. Dotychczasowe próby wynajęcia samolotów wraz z załogami i serwisem w innych „przyjaznych krajach”, zakończyły się fiaskiem. Kremlowi odmówili wszyscy partnerzy obawiając się wtórnych sankcji Zachodu.