Irlandzka linia Fly4 działała w modelu ACMI, czyli wynajmowała samoloty wraz z załogami, obsługą techniczną i ubezpieczeniem. Obsługiwała głównie brytyjską i holenderską część grupy TUI. Właściciele zakładali, że w 2026 r. uda się jej w końcu przekroczyć próg rentowności. Okazało się jednak, że wpływy były niższe od prognozowanych, z kolei koszty wzrosły.

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Dlaczego Enter Air i TUI kończą współpracę?

Jak tłumaczył Kobielski na łamach WNP, gdy Airbus i Boeing wznowili dostawy samolotów, europejscy przewoźnicy mogli wykonywać więcej rejsów własnymi maszynami. Spadły więc zarówno popyt na wynajem samolotów z załogami, jak i stawki za tę usługę, przy czym szczególnie trudno było zdobyć zlecenia zimą. Sama grupa TUI odebrała kilkanaście nowych maszyn, co dodatkowo ograniczyło jej zapotrzebowanie na usługi Fly4. W związku z tym obaj partnerzy uznali, że dalsze finansowanie spółki nie ma sensu.

Coraz więcej samolotów w Enter Air. Co z cenami wycieczek?

Na lato 2027 r. Enter Air planuje zwiększyć własną flotę z 40 do 45 samolotów. Wiceprezes spodziewa się wzrostu przewozów o mniej niż 10 proc., ponieważ część maszyn musi być w rezerwie lub będzie przechodzić przeglądy techniczne.

Kobielski zapowiada również wzrost cen usług Enter Air. Wysokie ceny paliwa wpłyną na końcowe ceny wycieczek, co może skłonić klientów do wyboru bliższych kierunków wyjazdów. Jako przykład podaje Bułgarię – latem 2026 r. jako pierwsze wyprzedały się przeloty właśnie do tego kraju. Z uwagi na krótki dystans wzrost cen paliwa miał mniejszy wpływ na koszt całych wakacji, więc klienci wybierali ten kierunek zamiast dalszych, droższych podróży.

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