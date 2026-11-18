Podpisana przez prezydenta ustawa o wychowaniu patriotycznym nowelizuje część przepisów Prawa oświatowego oraz Karty Nauczyciela. Jak informuje Portal Samorządowy, niektóre zmiany budzą wątpliwości nauczycieli.

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Obowiązkowe wycieczki i nowe zadania szkoły

Ustawa wprowadza do katalogu zadań systemu oświaty szereg nowych obszarów. Należą do nich:

upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie, podstawowych umiejętnościach obronnych oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych,

inspirowanie uczniów do pielęgnowania polskich tradycji wolnościowych, demokratycznych i modernizacyjnych oraz troski o dziedzictwo narodowe,

edukację w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu,

zachęcanie do zdobywania wiedzy w obszarach takich jak nauka, technologia, inżynieria i matematyka oraz wspieranie nauczania języka polskiego wśród Polonii.

Najwięcej emocji budzi jednak dodany do ustawy art. 28c, który zobowiązuje szkoły do organizowania wycieczek patriotycznych: „Szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa są obowiązane do zorganizowania uczniom przynajmniej raz w cyklu kształcenia wyjścia lub wycieczki, których celem byłoby odwiedzenie lokalnego miejsca pamięci, miejsca związanego z polskimi tradycjami wolnościowymi lub materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym, jednostki wojskowej lub przedsiębiorstwa”.

Szczegółowe wykazy tych miejsc określą ministrowie obrony narodowej oraz gospodarki w porozumieniu z ministrem ds. edukacji, a Rada Ministrów ustanowi rządowy program dofinansowania wyjazdów.

Dyrektorzy szkół nie widzą przeszkód, związkowcy zapowiadają działania

Dyrektorzy szkół pytani przez Portal Samorządowy podchodzą do nowych regulacji ze spokojem. Adam Wyskwar, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Garwolinie, wskazuje, że wychowanie patriotyczne od dawna jest wpisane w statuty placówek, a wyjścia do muzeów czy skansenów odbywają się regularnie kilka razy w roku. Jego zdaniem termin wejścia przepisów w życie – 1 marca 2027 r. – również nie stanowi problemu.

Nieco inaczej sytuację oceniają związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. Głównym zarzutem jest pominięcie w ustawie dokładnych zasad rozliczania czasu pracy pedagogów podczas wyjazdów.

- Prezydent podjął suwerenną decyzję, chociaż trochę nas ona zasmuciła. Bo oczywiście idea tej ustawy jest słuszna i nauczyciele od dawna ją realizują, ale to nieuregulowanie kwestii wynagrodzenia za tę pracę może sprawić, że to będzie albo przepis martwy albo niechętnie realizowany. Bo nauczyciel wyjdzie do miejsca pamięci obok szkoły, np. na lokalny cmentarz – mówi Portalowi Samorządowemu Krzysztof Wojciechowski, wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność.

Związkowcy podkreślają, że samo przeznaczenie środków budżetowych na wyjazdy nie gwarantuje nauczycielom zapłaty za nadgodziny, które w tym przypadku mogą się pojawić. - Pieniądze będą, ale to nie znaczy, że organy prowadzące będą chciały zapłacić ludziom za tę pracę - stwierdza. - Dlatego zaapelowaliśmy do swoich członków, że jeżeli dostaną takie polecenie wyjazdu na wycieczkę, i to nie dotyczy tylko wycieczek patriotycznych, to mają wystąpić do swojego dyrektora z oficjalnym pismem o wyjaśnienie, jak ten czas pracy zostanie rozliczony: czy dodatkowym dniem wolnym, czy wynagrodzeniem - powiedział portalowi Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Forum – Oświata”.

NSZZ „Solidarność” zapowiada złożenie w nowym roku wniosku o zmianę przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli. WZZ „Forum – Oświata” nie wyklucza natomiast wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę w razie odnotowania problemów.