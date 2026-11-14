W tureckich szkołach najważniejsze będzie obserwowanie rozwoju dziecka w trakcie nauki
W tureckich szkołach podstawowych nie będzie już można organizować sprawdzianów ani egzaminów, niezależnie od przyjętej nazwy. Nowe zasady wprowadziło Ministerstwo Edukacji Narodowej, które zmieniło przepisy dotyczące pomiaru i oceniania osiągnięć uczniów. Regulacja obejmuje również edukację przedszkolną.
Dotychczasowe podejście, koncentrujące się na ocenach i wynikach testów, ma zostać zastąpione systemem, w którym najważniejsze będzie obserwowanie rozwoju dziecka w trakcie nauki.
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Zgodnie z nowymi przepisami wyniki oceny postępów nie będą mogły służyć do tworzenia rankingów ani porównywania uczniów, klas, szkół czy poszczególnych prowincji. Ministerstwo chce w ten sposób odejść od rywalizacji opartej na wynikach egzaminów i położyć większy nacisk na indywidualny rozwój dzieci.
Oznacza to, że osiągnięcia uczniów będą oceniane na podstawie ich postępów w trakcie procesu edukacyjnego, a nie jednorazowych wyników sprawdzianów. Nowe rozporządzenie zostało opublikowane w tureckim Dzienniku Urzędowym (Resmî Gazete), co oznacza, że weszło w życie.
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Zmiany wprowadzają również nowe zasady korzystania ze sztucznej inteligencji w systemie edukacji. Narzędzia AI będą mogły wspierać przygotowywanie pytań egzaminacyjnych oraz ocenianie odpowiedzi na wyższych niż podstawowy szczeblach edukacji.
Nie oznacza to jednak pełnej swobody w korzystaniu z dostępnych rozwiązań. Szkoły i osoby odpowiedzialne za egzaminy będą mogły używać wyłącznie narzędzi zaakceptowanych przez Ministerstwo Edukacji.
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