Protest rozpoczął się już o godz. 7 rano w poniedziałek w liceum Turgot w centrum Paryża, gdzie kilkunastu licealistów zablokowało wejście do szkoły, żądając lepszych warunków nauki. 

W poniedziałek w 400-500 liceach, spośród około 3700 placówek w całym kraju, lekcje mają zostać częściowo lub całkowicie zawieszone. Oznacza to, że protesty obejmą około 10-15 proc. szkół. Szczególnie duża skala protestu zapowiada się w stołecznym regionie Ile-de-France, gdzie zamkniętych ma być ponad 160 placówek, czyli więcej niż jedna trzecia wszystkich szkół.

Czytaj więcej

Starcie między policją a demonstrantami podczas protestu licealistów w Saint-Denis we Francji
Społeczeństwo
Francja: Ponad tysiąc liceów zablokowanych przez protesty. Państwo traci kontrolę

Francuska lewica popiera żądania licealistów

Portal Politico podaje, że minister edukacji Edouard Geffray uda się w poniedziałek do jednego z liceów w regionie Ile-de-France. Jak zauważono, będzie to pierwsza taka wizyta ministra obecnego kryzysu. Politico cytuje również źródło w rządzie, które przyznaje, że władze obawiają się szczególnie dnia mobilizacji, zapowiedzianego na 6 października. Budzi on szczególne obawy francuskiego MSW, które uważa, że utrzymanie porządku podczas protestów z udziałem nieletnich jest ryzykowne.

Premier Sebastien Lecornu wysłał w niedzielę wieczorem list do ministrów zawierający plan działania w związku z protestami i określający priorytety na najbliższe dni. Zażądał, by tam, gdzie to możliwe wznowiono lekcje i aby w określonym terminie odpowiedziano częściowo na żądania uczniów.

Żądania licealistów popierają lewicowi politycy. Manuel Bompard, koordynator skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej (LFI), która oskarżana jest o podsycanie niepokojów, wyraził w niedzielę ubolewanie z powodu aktów przemocy, ale zarzucił władzom, że sprowadzają protest tylko do takich incydentów. Z kolei szef Francuskiej Partii Komunistycznej Fabien Roussel zaapelował w niedzielę do nauczycieli i aktywistów, by wsparli licealistów, tak aby na pierwszy plan wyszły ich żądania, a nie akty przemocy.

Szef Partii Socjalistycznej Olivier Faure powiedział, że gdyby był prezydentem, przyjąłby licealistów w Pałacu Elizejskim. Faure jest jednym z polityków socjaldemokratycznej lewicy, który będzie brał udział w prawyborach mających wyłonić kandydata na przyszłoroczne wybory prezydenckie.

Czytaj więcej

Protest licealistów we Francji przybrał gwałtowną formę
Społeczeństwo
Gwałtowne protesty licealistów we Francji. Emmanuel Macron zwołał grupę antykryzysową

Wezwania do „czarnego tygodnia” i codziennych blokad liceów

Na portalach społecznościowych mnożą się wezwania do „czarnego tygodnia” i codziennych blokad liceów. Kilka związków zawodowych sektora oświaty zapowiedziało przyłączenie się do wtorkowych protestów.

Protesty licealistów zaczęły się w drugiej połowie września od wystąpień w regionie paryskim. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasie, przeciążenie nauczycieli. Chodzi szczególnie o szkoły w biedniejszych dzielnicach, w których widoczna jest nierówność na tle innych szkół.

Protesty przybrały poważniejszą skalę w minionym tygodniu, gdy pojawiły się akty przemocy i starcia z policją. Do tej pory zatrzymano 5 tys. osób. 24 placówki zostały podpalone lub doszło tam do zniszczeń. Rannych zostało 170 uczniów oraz 600 policjantów i żandarmów.