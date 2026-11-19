Po blisko dziesięciu latach wyjaśnił się los Mateusza Bąkowskiego z Białego Piątkowa w gminie Miłosław. Jak przekazała policja, badania genetyczne potwierdziły, że ludzkie szczątki znalezione we wraku samochodu w okolicach Śremu należą do zaginionego mężczyzny. Poszukiwania, które rozpoczęły się w grudniu 2016 r., dobiegły tym samym końca.

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Zaginięcie Mateusza Bąkowskiego. Opuścił dom samochodem

Mateusz Bąkowski zaginął 11 grudnia 2016 r. Miał wówczas 31 lat. Z ustaleń policji wynika, że około południa wyjechał z domu w Białym Piątkowie samochodem marki Renault Clio. Kilka godzin później, około godz. 16, mógł przebywać w Śremie lub jego okolicach.

Były to informacje uzyskane przez funkcjonariuszy na początkowym etapie poszukiwań. Później kontakt z mężczyzną się urwał.

Samochód zaginionego znaleziono w stawie pod Śremem

Przełom nastąpił 30 września 2026 r. Podczas skoordynowanych działań poszukiwawczych prowadzonych na terenie stawu hodowlanego w rejonie Śremu służby natrafiły na zatopiony samochód. Było to Renault Clio z tablicami rejestracyjnymi przypisanymi do pojazdu Mateusza Bąkowskiego.

Wewnątrz wraku znajdowały się ludzkie szczątki. Ich odnalezienie nie wystarczyło jednak do ustalenia tożsamości. Konieczne było przeprowadzenie specjalistycznych badań materiału biologicznego. Dopiero wyniki ekspertyzy DNA, uzyskane w ostatnich dniach, pozwoliły potwierdzić, że szczątki należą do poszukiwanego od 2016 r. mieszkańca gminy Miłosław.

Policja nadal wyjaśnia okoliczności śmierci

Potwierdzenie tożsamości zakończyło poszukiwania, ale nie oznacza zamknięcia sprawy. Postępowanie prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Funkcjonariusze nadal ustalają okoliczności zdarzenia.

„Na obecnym etapie postępowania nie ma żadnych dowodów wskazujących na to, aby Mateusz Bąkowski padł ofiarą przestępstwa” – zaznaczyła policja.