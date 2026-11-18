Sylwester Suszek
Śledczy wiedzą, jak zginął Sylwester Suszek
10 marca 2022 r. Sylwester Suszek zjawił się w bazie paliwowej w Czeladzi, która należała do Mariana W., ps. „Maniek”, jego partnera biznesowego. To ostatnie miejsce, w którym widziano Suszka żywego. Około godz. 14 jego telefon przestał być aktywny, a ślad po nim zaginął.
Konkubina Suszka przyjechała wtedy do bazy, zaniepokojona nieobecnością partnera na spotkaniu ws. zakupu nieruchomości. Tam usłyszała, że odjechał z nieznajomą kobietą. Zawiadomiona została policja, która próbowała uzyskać nagrania z monitoringu w bazie. Okazało się, że ktoś monitoring zdemontował. Ostatnio zarzuty ws. zniszczenia zapisów usłyszała Anna P., prezeska spółki prowadzącej bazę. Według Onetu jest ona jednak „słupem” Mariana W.
Sam „Maniek” zaangażował się w poszukiwania Suszka, wyznaczył nawet nagrodę za informację mogące pomóc w jego odnalezieniu. Śledczy uznali jednak, że jest zamieszany. 15 marca 2022 r. usłyszał zarzut bezprawnego pozbawienia wolności Suszka. Otrzymał zakaz opuszczania kraju, ale Marian W. się tym nie przejął i wyjechał z kraju.
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Przez długi czas współpracownicy Suszka przekonywali, że biznesmen może się ukrywać. Gdy giełda Zondacrypto zaczęła mieć problemy to jej prezes Przemysław Kral zaapelował do Suszka, by ten wyszedł z ukrycia i przekazał mu klucz do portfela z 4500 bitcoinów.
Śledczy jednak w to nigdy nie wierzyli. Zakładano, że Suszek mógł być torturowany, bo nie chciał wydać własnego portfela z bitcoinami, a śmierć była przypadkiem. Dotychczasowe ustalenia wskazują jednak, że Suszek został zamordowany "„z zimną krwią” – podaje Onet.
- Motywacje były cyniczne. Dopóki nie było ciała, to Suszek uchodził za zaginionego. Dzięki temu można było przejmować zapisane na niego spółki, a co za tym idzie, jego majątek - przekazał Onetowi rozmówca z prokuratury. Gdyby było ciało, wówczas po majątek Suszka mogliby zgłosić się jego spadkobiercy.
Jak wynika z ustaleń śledczych Suszek z kompleksu w Czeladzi został przewieziony na teren innej bazy w Piekarach Śląskich. Należy ona do spółki dwóch starszych braci „Mańka”. Tam Suszek miał zostać zamordowany.
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Majątek Suszka nie był jedynym motywem zabójców. Biznesmen miał bowiem dużo mówić o pewnych sprawach, zwłaszcza po alkoholu. Gangsterzy uznali także, że Suszek nie jest im potrzebny do prowadzenia giełdy kryptowalut, skoro spółka działa za granicą, a on sam nie mówił po angielsku.
W bazie w Piekarach Śląskich odnaleziono „ludzkie ślady biologiczne” – podaje Onet. - Wszystko wskazuje na to, że tylko tyle zostało z Suszka - mówi rozmówca portalu z prokuratury.
Prokuratura nadal bada dokładnie okoliczności śmierci biznesmena. Zarzuty ws. zaginięcia Suszka usłyszeli nie tylko Marian W. i Anna P., ale też Roman Ż., były wspólnik, uważany za jednego z "prawdziwych" współwłaścicieli BitBay.
W śledztwie pojawia się też Tomasz D., pseud. „Kaczka”, również uważany za kluczową postać w BitBay. Przekazał Onetowi, że to Roman Ż. zapoznał go z Suszkiem. Przekonuje jednak, że z giełdą nie ma wiele wspólnego, nie inwestował w nią, ani nie wyciągał z niej pieniędzy. Innego zdania jest jednak prokuratura.
„Kaczka” obecnie mieszka poza Polską. — Wolę jeszcze nie wracać, by nie dostać w tej sprawie na lewo rykoszetem — powiedział Onetowi.
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