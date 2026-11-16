Jak przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, funkcjonariusze ABW zatrzymali trzech obywateli RP: 16-latka i dwóch 17-latków związanych z międzynarodowym środowiskiem neonazistowskim.

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"Nastolatkowie nie tylko propagowali ideologię nazistowską i faszystowską, ale podejmowali już działania zmierzające do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym" – opisywał Siemoniak.

Nastolatkowie planowali konstrukcję materiałów wybuchowych

Jak podkreślił, istotne dla śledztwa są działania dwóch 17-latków.

"Za pośrednictwem komunikatorów internetowych wymieniali się informacjami dotyczącymi domowej produkcji materiałów wybuchowych, konstruowania improwizowanej broni palnej oraz wytwarzania materiałów pirotechnicznych do bezpośredniego przeprowadzenia działań o charakterze terrorystycznym" – podkreślił minister.

"Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez jednego z podejrzanych, funkcjonariusze ABW zabezpieczyli substancje chemiczne mogące służyć do wytwarzania materiałów wybuchowych" – dodał.

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Decyzją sądu 17-latkowie trafili do aresztu. Z kolei ich 16-letni kolega został umieszczony w schronisku dla nieletnich.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Gdańsku wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dochodzenie ma charakter rozwojowy.



ABW wskazuje na radykalizację młodych

W „Rzeczpospolitej” opisywaliśmy już, że ABW wskazuje na postępującą radykalizację młodzieży. - Radykalizacja często polega na stopniowym przesuwaniu granicy tego, co człowiek uznaje za dopuszczalne. To, co na początku szokuje, z czasem może zostać oswojone, potem usprawiedliwione, a w końcu potraktowane jako możliwe do zrobienia. Dlatego najwięcej należy zrobić, zanim przemoc przestanie być dla kogoś pojęciem abstrakcyjnym i stanie się gotowością do działania – mówiła nam płk Małgorzata Żochowska, zastępca szefa ABW.

Autorzy raportu ABW z maja zwracali uwagę na radykalizację osób nieletnich i młodych dorosłych bez wyraźnego podłoża ideologicznego. W takich przypadkach wspólnym mianownikiem może być fascynacja przemocą, masowymi zabójstwami i brutalnymi materiałami krążącymi w mediach społecznościowych czy zamkniętych społecznościach internetowych.

Obok działań operacyjnych i analitycznych ABW realizuje działania prewencyjne. Tylko do końca września 2026 r. Agencja przeprowadziła 748 szkoleń stacjonarnych, m.in. dla nauczycieli. Łącznie od 2022 r. zorganizowano 2688 takich szkoleń dla ponad 106,6 tys. uczestników, a z e-learningu skorzystało w tym czasie prawie 1,22 mln osób.