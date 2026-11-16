– To są podejrzane sygnały – powiedział Leszek Balcerowicz, zapytany o przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego wygłoszone 11 listopada. Prezydent zwrócił się do generałów Wojska Polskiego, podkreślając, że odpowiadają oni przed narodem, a za ciągłość państwa polskiego odpowiada prezydent wspólnie z generałami i narodem, co wywołało poruszenie i komentarze polityków i analityków o próbę włączenia do rządzenia państwem wojska.

Reklama Reklama

„Chcę też, żebyście mieli głębokie przekonanie, że za ciągłość państwa polskiego, za trwanie narodu polskiego odpowiada Prezydent Polski, Zwierzchnik Sił Zbrojnych z generałami Wojska Polskiego i z polskim narodem” – powiedział Prezydent RP.

Balcerowicz ostro o Święczkowskim i Glapińskim. „Pełzający zamach stanu”

– Święczkowski to jedna z najbardziej odrażających postaci w polskiej polityce – powiedział prof. Balcerowicz. Jego zdaniem Święczkowski wyrządził ogromne szkody, współpracując ze Zbigniewem Ziobrą oraz pełniąc funkcję prokuratora krajowego. – To, co się działo w prokuraturze za PiS, było pełzającym zamachem stanu na wymiar sprawiedliwości – dodał były prezes NBP. Profesor Balcerowicz uważa, że uchylenie immunitetu Święczkowskiemu jest właściwe.

– To dość osobliwa korespondencja – powiedział były wicepremier. – Jestem bardzo ciekawy, co zrobi prezes NBP, który sam ma pewne kłopoty – przypomniał. Adam Glapiński zawiesił płatności na rzecz Trybunału Konstytucyjnego. Na pytanie, czy miał do tego prawo, Balcerowicz odpowiedział, że nie jest pewien, ale „wygląda to dość podejrzanie”.

Balcerowicz ostrzega przed kryzysem fiskalnym. Winne wydatki socjalne

– W Polsce od 2022 roku nastąpiło pogorszenie sytuacji fiskalnej, i to nie ze względu na obniżenie podatków, ale na wydatki. Przyczyniły się do tego nie wydatki na obronę, lecz wydatki socjalne, z których duża część nie miała uzasadnienia ani ekonomicznego, bo nie wspierały naszej gospodarki, ani społecznego, bo nie trafiały w większości do ludzi o niższych dochodach – powiedział Balcerowicz.

Zdaniem byłego wicepremiera Polska stoi przed pilną potrzebą konsolidacji fiskalnej, czyli zmniejszenia deficytu. Lepiej byłoby, gdyby odbywało się to poprzez ograniczanie rozdętych wydatków niż dalsze podnoszenie podatków. – Pod tym względem, jeśli chodzi o wysokość podatków jako odsetek PKB, jesteśmy w czołówce Europy – podkreślił Balcerowicz.

– Największa utrata zaufania do państwa następuje wtedy, kiedy dochodzi do kryzysu fiskalnego – powiedział były wicepremier, dodając, że polityków trzeba rozliczać ze stanu finansów publicznych, a nie z tego, czy są „dobroczyńcami na rachunek społeczeństwa”.

– Trzeba przypomnieć, że politycy niczego nie dają. Oni dają to, co zabierają ludziom poprzez podatki, ale kiedy tego nie wystarcza, tak jak w przypadku Polski, to poprzez zadłużanie – powiedział Balcerowicz w TOK FM.

– To żałosne – skomentował Balcerowicz wypowiedzi przedstawicieli rządu, którzy przekonują, że polskie zadłużenie publiczne i tak jest mniejsze niż w innych krajach. Na pytanie, czy cięcia wydatków socjalnych nie spowodują dojścia do władzy ugrupowań skrajnie prawicowych, Balcerowicz odpowiedział, że to „niedocenianie polskiego społeczeństwa”.