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Tomasz Wacławek: Niechciany powrót do przeszłości

Piłkarze uciekają przed niewygodnymi pytaniami dziennikarzy, prezes PZPN kłóci się z kibicami na lotnisku, a na trybunach awantura z policją. Obrazki z Bukaresztu były jak podróż wehikułem do czasów, o których wolelibyśmy zapomnieć.

Publikacja: 16.11.2026 08:48

Trener reprezentacji Polski Jan Urban (L) oraz piłkarze - pauzujący za kartki Jan Bednarek (P) i kon

Trener reprezentacji Polski Jan Urban (L) oraz piłkarze - pauzujący za kartki Jan Bednarek (P) i kontuzjowany Piotr Zieliński (2P) przed meczem grupy B4 Ligi Narodów z Rumunią

Foto: PAP/Leszek Szymański

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Tomasz Wacławek

Polski futbol cierpi na różne choroby. Wiemy o tym od dawna, ale mimo wszystko siadamy przed telewizorem, gdy gra reprezentacja, i łudzimy się, że tym razem będzie dobrze.

Nabieramy się na obietnice piłkarzy, którzy przekonują, że dadzą z siebie wszystko, bo reprezentacja jest dla nich najważniejszą drużyną i marzyli o niej od dziecka. Potem jednak wychodzą na boisko i popełniają głupie, kosztowne błędy, a po meczu nie mają odwagi, by porozmawiać z dziennikarzami.

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