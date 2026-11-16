Trener reprezentacji Polski Jan Urban (L) oraz piłkarze - pauzujący za kartki Jan Bednarek (P) i kontuzjowany Piotr Zieliński (2P) przed meczem grupy B4 Ligi Narodów z Rumunią
Polski futbol cierpi na różne choroby. Wiemy o tym od dawna, ale mimo wszystko siadamy przed telewizorem, gdy gra reprezentacja, i łudzimy się, że tym razem będzie dobrze.
Nabieramy się na obietnice piłkarzy, którzy przekonują, że dadzą z siebie wszystko, bo reprezentacja jest dla nich najważniejszą drużyną i marzyli o niej od dziecka. Potem jednak wychodzą na boisko i popełniają głupie, kosztowne błędy, a po meczu nie mają odwagi, by porozmawiać z dziennikarzami.
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