Polski futbol cierpi na różne choroby. Wiemy o tym od dawna, ale mimo wszystko siadamy przed telewizorem, gdy gra reprezentacja, i łudzimy się, że tym razem będzie dobrze.

Nabieramy się na obietnice piłkarzy, którzy przekonują, że dadzą z siebie wszystko, bo reprezentacja jest dla nich najważniejszą drużyną i marzyli o niej od dziecka. Potem jednak wychodzą na boisko i popełniają głupie, kosztowne błędy, a po meczu nie mają odwagi, by porozmawiać z dziennikarzami.