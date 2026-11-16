Operacja TOR rozpoczęła się w listopadzie 2025 roku po wysadzeniu torów kolejowych w miejscowości Mika na Mazowszu. Od tego czasu policjanci, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei oraz żołnierze patrolują infrastrukturę kolejową w całym kraju.
Jak ustalił RMF FM, od początku operacji zatrzymano 15 osób podejrzewanych o działania dywersyjne lub sabotażowe. Służby wszczęły 13 postępowań dotyczących zdarzeń, które początkowo zakwalifikowano jako potencjalne akty dywersji lub sabotażu. O wszystkich przypadkach powiadomiono prokuraturę i służby specjalne.
Dotychczas potwierdzono cztery przypadki działań dywersyjnych lub sabotażowych. Wśród zdarzeń wymienianych przez RMF FM znalazły się eksplozja na torach w miejscowości Mika, zerwanie sieci trakcyjnej oraz umieszczenie metalowych elementów na torach w Gołębiu w województwie lubelskim.
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Wśród opisanych przypadków jest również zatrzymanie na Dolnym Śląsku obywatela Rosji, który fotografował obiekty infrastruktury kolejowej. Pozostałe zdarzenia zgłoszone w ramach operacji nadal są analizowane.
Z ustaleń RMF FM wynika, że służby nie planują obecnie zakończenia operacji TOR. Każdego dnia tysiące funkcjonariuszy, przede wszystkim policjantów, patrolują tory i obiekty kolejowe.
W ciągu roku w działaniach uczestniczyło niemal 265 tys. policjantów, ponad 130 tys. funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei oraz około 90 tys. żołnierzy. Łącznie daje to blisko pół miliona mundurowych zaangażowanych w ochronę infrastruktury kolejowej.
Podczas patroli wykrywano również przestępstwa i wykroczenia niezwiązane z dywersją. Odnotowano 18 takich przestępstw i dwa wykroczenia, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 11 osób.
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Wśród ujawnionych zdarzeń znalazły się między innymi fałszywy alarm bombowy na stacji kolejowej, przestawienie zwrotnicy, fotografowanie pociągów oraz ostrzelanie wagonu pasażerskiego z broni pneumatycznej. Na torowisku znaleziono także trzy naboje kalibru 7,62 mm.
Operacja TOR pozostaje aktywna, a patrole infrastruktury kolejowej mają być kontynuowane.
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