Z protokołu zamieszczonego w serwisie internetowym Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w niedzielnym głosowaniu udział wzięło 3019 spośród 27 954 osób uprawnionych. Frekwencja wyniosła 10,8 proc.

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Aby referendum mogło być ważne, konieczne było osiągnięcie wymaganego progu frekwencyjnego, który stanowił trzy piąte liczby osób biorących udział w drugiej turze wyborów burmistrza w 2024 r. Do osiągnięcia wynoszącego 7086 głosów progu zabrakło 4067 uczestników.

Wyniki referendum ws. odwołania burmistrza Sanoka Tomasza Matuszewskiego

Za odwołaniem Tomasza Matuszewskiego ze stanowiska zagłosowało 2718 mieszkańców Sanoka (90,78 proc. głosujących), przeciw opowiedziało się 276 osób. Liczba ważnych głosów wyniosła 2994, odnotowano 25 głosów nieważnych.

Ponieważ próg frekwencyjny nie został osiągnięty, Tomasz Matuszewski nie został odwołany ze stanowiska burmistrza Sanoku.

Niedzielne głosowanie odbyło się w cieniu zarzutów korupcyjnych, które w połowie października rzeszowska prokuratura postawiła burmistrzowi, zawieszając go w wykonywaniu obowiązków. Śledczy zarzucili samorządowcowi przekroczenie uprawnień oraz złożenie obietnicy korzyści majątkowej w zamian za poparcie polityczne w styczniu 2025 r. Matuszewski nie przyznał się do winy, a decyzję o zawieszeniu określił jako działanie o charakterze politycznym.

Głosowanie stanowiło także kolejną odsłonę konfliktu politycznego w Sanoku pomiędzy burmistrzem a przewodniczącym rady miasta Sławomirem Mikliczem. Obaj politycy zmierzyli się w drugiej turze wyborów samorządowych w 2024 r. – Matuszewski zwyciężył wówczas niewielką różnicą głosów. Spory dotyczyły m.in. stanu finansów miasta oraz programu naprawczego.

Głosowanie z 15 listopada to kolejne referendum w Sanoku. Przed rokiem, w listopadzie 2025 r., z inicjatywy środowisk związanych z burmistrzem przeprowadzono nieudane referendum w sprawie odwołania rady miasta.