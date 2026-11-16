W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Polska przy stole negocjacyjnym w sprawie pokoju w Ukrainie

Zeszłotygodniowe rozmowy trójstronne Rosji, Ukrainy i USA w Abu Zabi nie przyniosły spektakularnych rezultatów, ale na nowo ożywiły dyskusję o tym, kto powinien reprezentować Europę podczas negocjacji pokojowych. Państwa Unii Europejskiej przez długi czas nie mogły dojść w tej sprawie do porozumienia.

Zmiana nastąpiła w piątek podczas nieoficjalnego szczytu w Dublinie. Przywódcy państw UE poparli ideę formatu E5, w którym obok Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch znajdzie się również Polska. Oznacza to, że nasz kraj weźmie udział w negocjacjach pokojowych dotyczących Ukrainy.

Dla Polski obecność przy stole negocjacyjnym oznacza możliwość uwzględnienia własnych interesów przy projektowaniu przyszłego porozumienia pokojowego. Jednocześnie może wzmocnić pozycję naszego kraju w regionie, ponieważ Polska będzie jedynym przedstawicielem wschodniej flanki NATO i Europy Środkowo-Wschodniej w tym formacie.

Udział w negocjacjach oznacza jednak również dużą odpowiedzialność. Ewentualne porozumienie będzie w przyszłości wpływać na sytuację polityczną, gospodarczą i bezpieczeństwo tej części Europy.

Banki zmieniają sposób liczenia zdolności kredytowej rodzin

Banki zaostrzają ocenę zdolności kredytowej osób ubiegających się o kredyt hipoteczny. Jak pisze Anna Cieślak-Wróblewska, może to być efektem stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który uznał, że świadczenie 800+ nie powinno być automatycznie traktowane jako stały i stabilny dochód.

Według ekspertów takie podejście może ograniczyć możliwości zakupu nieruchomości przez rodziny. Wyliczenia tableoferta.pl pokazują, że przykładowa rodzina 2+2 starająca się o kredyt w Warszawie, bez uwzględnienia świadczenia 800+, mogłaby w listopadzie kupić około 68,5 mkw. mieszkania.

Gdyby bank doliczył 800+ do dochodów rodziny, w jej zasięgu byłoby natomiast ponad 80 mkw. mieszkania. Różnica w zdolności kredytowej może więc bezpośrednio przekładać się na wielkość nieruchomości, którą rodzina jest w stanie sfinansować.

Eksperci wskazują, że zmiany dotyczące uwzględniania 800+ są kolejnym przykładem niespójności polityki państwa. W tle pozostaje również problem niskiej dzietności, a warunki mieszkaniowe są jednym z elementów sytuacji rodzin wychowujących dzieci.

SpaceX dokonał przełomu w eksploracji kosmosu

SpaceX Elona Muska po raz pierwszy w historii przechwycił w powietrzu górny stopień rakiety Starship. Do wydarzenia doszło w sobotę i może ono mieć duże znaczenie dla dalszego rozwoju technologii wykorzystywanych w lotach kosmicznych.

Możliwość przechwytywania górnej części rakiety oznacza potencjalne obniżenie kosztów wynoszenia na orbitę satelitów, sond naukowych czy zaopatrzenia dla stacji kosmicznych. Technologia wielokrotnego wykorzystania kolejnych elementów systemu Starshipa jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju SpaceX.

Sobotnie wydarzenie można więc uznać za kolejny ważny krok w kierunku tańszych i częstszych lotów kosmicznych. SpaceX rozwija rozwiązania, które mają zwiększyć możliwość ponownego wykorzystania elementów rakiety i ograniczyć koszty kolejnych misji.

Azerbejdżan zacieśnia współpracę z Brukselą

Azerbejdżan zwiększy dostawy gazu do Unii Europejskiej, a także wznowi negocjacje dotyczące nowej umowy handlowej ze Wspólnotą. Poinformował o tym w piątek prezydent Azerbejdżanu Ilham Aliyev.

Według słów przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy obie strony rozmawiały również o możliwościach rozwoju połączeń transportowych w ramach projektu Środkowego Korytarza. Trasa ta łączy Azję z Europą przez Kaukaz Południowy i Azję Środkową.

Zbliżenie Baku i Brukseli obejmuje więc zarówno kwestie energetyczne, jak i handel oraz transport. Zwiększenie dostaw gazu do UE oraz rozwój połączeń w ramach Środkowego Korytarza mogą stać się ważnymi elementami dalszej współpracy gospodarczej Azerbejdżanu z Unią Europejską.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.