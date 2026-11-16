Wskaźnik Rzetelności Przedsiębiorców, przygotowany przez Rzetelną Firmę i Krajowy Rejestr Długów, uwzględnia trzy kryteria: odsetek firm z zaległościami w danym województwie, średnie zadłużenie jednego przedsiębiorcy wpisanego do KRD oraz kwotę zadłużenia w przeliczeniu na 1000 aktywnych firm. W każdej kategorii województwa otrzymują punkty według zasady: im niższa wartość, tym wyższa punktacja. Suma punktów decyduje o miejscu w rankingu.

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Ranking rzetelności firm. Podlasie liderem

„Pierwsze miejsce w rankingu ponownie zajęli przedsiębiorcy z województwa podlaskiego, zdobywając 44 punkty na 48 możliwych. Na drugiej pozycji znaleźli się przedsiębiorcy z Lubelszczyzny z 38 punktami. Kolejne miejsca przypadły Podkarpaciu i Opolszczyźnie, które uzyskały po 34 punkty. Pierwszą piątkę zamykają przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego z 32 punktami” – czytamy w raporcie na temat Wskaźnika Rzetelności Przedsiębiorców.

Podano w nim, że podlascy przedsiębiorcy zawdzięczają dobrym wynikom prowadzenie we wszystkich trzech kategoriach. Na 1000 aktywnych firm przypada tam 2,82 mln zł zaległości, najmniej w Polsce. Długi w KRD ma 7,08 proc. przedsiębiorstw, a średnie zadłużenie jednego z nich wynosi 39,9 tys. zł.

Najbardziej zadłużone firmy na Śląsku

Na drugim końcu zestawienia ponownie znalazł się Śląsk, którego przedsiębiorcy zdobyli zaledwie 7 punktów. Przedostatnie miejsce zajęło Mazowsze z 12 punktami, a tuż przed nim uplasowały się województwa lubuskie z 14 punktami i kujawsko-pomorskie z 16 punktami. Piątkę najsłabiej ocenionych województw zamyka Pomorze, którego przedsiębiorcy uzyskali 20 punktów.

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„Największe problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań widać na Śląsku. Zaległości ma tam 10,88 proc. firm, czyli niemal co dziewiąta. To najwyższy odsetek w kraju. Na 1000 aktywnych przedsiębiorstw przypada prawie 5 mln zł długów, również najwięcej w Polsce. Na Mazowszu kwota ta wynosi 4,79 mln zł, a średni dług jednego przedsiębiorcy sięga 49,3 tys. zł. Wyższe przeciętne zadłużenie mają tylko przedsiębiorcy z Małopolski” – czytamy w raporcie.

Zaległości w KRD ma 6,85 proc. firm z Małopolski, co jest drugim najniższym wynikiem w Polsce. Jednocześnie średni dług jednego małopolskiego przedsiębiorcy wynosi 54,4 tys. zł i jest najwyższy w kraju. To między innymi dlatego przedsiębiorcy z tego regionu zajmują dopiero ósme miejsce w rankingu.

„Odwrotna sytuacja występuje na Warmii i Mazurach. Zaległości ma tam 10,16 proc. przedsiębiorstw, czyli mniej więcej co dziesiąta firma. To trzeci najwyższy odsetek w Polsce. Jednak średni dług jednego przedsiębiorcy wynosi 37,5 tys. zł i jest najniższy w kraju. Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur zajmują szóste miejsce, wyprzedzając między innymi Małopolskę” – czytamy w raporcie. – „Podobne różnice widać między Podkarpaciem a Zachodniopomorskiem. W pierwszym z tych województw długi ma najmniejszy odsetek firm w Polsce – 6,66 proc., ale przeciętne zadłużenie jednego przedsiębiorcy wynosi 46,9 tys. zł. Z kolei w Zachodniopomorskiem zaległości ma 10,03 proc. firm, lecz średni dług jest znacznie niższy i wynosi 38,1 tys. zł” – czytamy także.