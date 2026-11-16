Piątkowa awaria doprowadziła do trzeciego w XXI wieku całkowitego wstrzymania lotów w USA.

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Wielka awaria systemu kontroli lotów w USA. Od piątku odwołano 17 tysięcy lotów

Od początku kryzysu wywołanego awarią odwołano ponad 17 tys. lotów, a niemal 40 proc. z ponad 74,5 tys. zaplanowanych rejsów zostało opóźnionych. Tylko 13 listopada odwołano około 9 tys. lotów, a blisko 30 proc. pozostałych połączeń było opóźnionych. W piątek po południu wstrzymano loty między Kanadą a USA, sytuacja w pewnym stopniu dotknęła również Europę. Na największym lotnisku w Wielkiej Brytanii, Heathrow, część lotów do USA odwołano lub opóźniono. Kilka rejsów odwołano na lotniskach w Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech.

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14 listopada odwołano kolejne 6 649 lotów, zaś ponad połowa samolotów startowała po czasie. „New York Times” podawał, że serwis FlightAware informował o ponad 3,5 tys. odwołanych i przeszło 2 tys. opóźnionych rejsów w sobotę.

Obecnie sytuacja się poprawia, ale nie wróciła jeszcze do normy – 15 listopada w całych Stanach Zjednoczonych nadal dochodziło do opóźnień i odwoływania lotów. Oprócz ponad 1 900 odwołanych połączeń w niedzielę, ok. 30 proc. zaplanowanych na ten dzień rejsów wystartowało z opóźnieniem przekraczającym 14 minut.

Zgodnie z wyjaśnieniem władz bezpośrednią przyczyną awarii były prace modernizacyjne wykonywane przez firmę L3Harris. Podczas wymiany miedzianego okablowania na światłowodowe jeden z routerów przeciążył system żądaniami danych, powodując utratę łączności.

Opisując kryzys w amerykańskim lotnictwie, „Washington Post” zwrócił uwagę, że ponownie ujawnił on problemy amerykańskiego systemu kontroli ruchu lotniczego, który od lat zmaga się z niedoborem kontrolerów oraz starzejącą się infrastrukturą.

Sekretarz transportu USA prosi Kongres o pieniądze. Partia Demokratyczna: Administracja ma środki, ale ich nie wydaje

Sekretarz transportu, Sean Duffy, w związku z awarią, zwrócił się do Kongresu o dodatkowe środki na modernizację systemu. Demokraci zakwestionowali jednak zasadność nowych wydatków, wskazując, że z wcześniej zatwierdzonych 12,5 mld dolarów administracja wydała dotąd około 1 mld. Działania administracji skrytykowała m.in. demokratyczna senator z Illinois, Tammy Duckworth – członkini kierownictwa senackiej podkomisji ds. lotnictwa. Duckworth zarzuciła administracji prezydenta Trumpa, że znajdowała ona środki na inne cele, lecz nie na modernizację kontroli ruchu lotniczego.

Duffy nie zgodził się z zarzutami demokratów. W wywiadzie dla Fox News przekonywał, że wcześniej przyznane finansowanie zostało przypisane do konkretnych projektów. – Wszystko zostanie wdrożone do końca 2028 roku – zaznaczył. Dodał, że nie ma środków na budowę nowej sieci komunikacyjnej ani nowego oprogramowania służącego do separacji samolotów w przestrzeni powietrznej.

W mediach społecznościowych sekretarz transportu napisał, że amerykański system kontroli ruchu lotniczego „opiera się na analogowym sprzęcie sprzed dekad, który nie jest w stanie sprostać wymaganiom XXI wieku”. Poinformował też, że obiekty w Teksasie i Arkansas, których dotknęła awaria, zostały zabezpieczone i przechodzą testy diagnostyczne. Jego zdaniem nie ma przesłanek wskazujących na zagraniczny cyberatak, a dochodzenie jest prowadzone we współpracy z FBI i innymi federalnymi służbami.

„NYT” przypominał, że krytyka dotycząca stanu systemu kontroli ruchu lotniczego była w ostatnich latach kierowana również pod adresem administracji demokratycznego prezydenta Joe Bidena. Jej również zarzucano niewystarczające tempo modernizacji infrastruktury.