30 października 2026 r. Trybunał Konstytucyjny stał się sceną wydarzeń nie do przyjęcia w państwie prawa. Policja wokół gmachu, zarządzenia o miesięcznej przerwie w czynnościach prezesa i wiceprezesa TK, zwołanie Zgromadzenia Ogólnego, zapowiedzi postępowań dyscyplinarnych. Po jedenastu latach spór o Trybunał znów wszedł w ostrą fazę. Dla jednych to przywracanie praworządności w „stanie wyższej konieczności konstytucyjnej”, dla innych – zamach na konstytucyjny organ państwa. Niezależnie od ocen jest to obraz zawstydzający i taka sytuacja nie powinna się wydarzyć w demokratycznym państwie prawa. Powracają postulaty politycznego rozwiązania konfliktu i przebudowy TK.