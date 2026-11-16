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Zbigniew Kapiński, I prezes SN: W państwie prawa Trybunału nie da się uzdrowić siłą

Spór nie zakończy się, gdy jedni zastąpią drugich w gmachu TK. Zakończy się, gdy najważniejsze siły polityczne zaakceptują zasady obsadzania Trybunału i będą respektowały także niekorzystne dla siebie orzeczenia – pisze I prezes Sądu Najwyższego.

Publikacja: 16.11.2026 05:05

Zbigniew Kapiński, I prezes SN: W państwie prawa Trybunału nie da się uzdrowić siłą

Foto: PAP/Paweł Supernak

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Zbigniew Kapiński

30 października 2026 r. Trybunał Konstytucyjny stał się sceną wydarzeń nie do przyjęcia w państwie prawa. Policja wokół gmachu, zarządzenia o miesięcznej przerwie w czynnościach prezesa i wiceprezesa TK, zwołanie Zgromadzenia Ogólnego, zapowiedzi postępowań dyscyplinarnych. Po jedenastu latach spór o Trybunał znów wszedł w ostrą fazę. Dla jednych to przywracanie praworządności w „stanie wyższej konieczności konstytucyjnej”, dla innych – zamach na konstytucyjny organ państwa. Niezależnie od ocen jest to obraz zawstydzający i taka sytuacja nie powinna się wydarzyć w demokratycznym państwie prawa. Powracają postulaty politycznego rozwiązania konfliktu i przebudowy TK.

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