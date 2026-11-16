Kierowcy samochodów ciężarowych i tzw. TIR-ów ponownie otwierają ogólnopolską listę deficytowych profesji opublikowaną w Barometrze Zawodów na 2027 rok ‑ prognozie, którą opracowuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jej najnowsza edycja dowodzi, iż liczba profesji dotkniętych w skali kraju niedoborem pracowników w ostatnich latach systematycznie maleje. Podczas gdy jeszcze w 2022 r. było na niej 30 zawodów, to w barometrze na 2026 rok ich liczba skurczyła się do 17, a w tym na 2027 r. zmalała o kolejne trzy.

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Więcej równowagi na rynku pracy, lecz strukturalne niedobory w kluczowych branżach

Zniknęły z niej trzy grupy zawodowe: monterzy instalacji budowlanych, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i języków obcych oraz pracownicy służb mundurowych. – Może to świadczyć o stopniowym poprawianiu się równowagi między zapotrzebowaniem pracodawców a dostępnością kandydatów w tych obszarach – oceniają eksperci WUP w Krakowie w przesłanym „Rzeczpospolitej” komentarzu do Barometru zawodów na 2027 r. Zastrzegają jednak, że nie należy utożsamiać tego z całkowitym brakiem problemów rekrutacyjnych, pomimo, że w 2027 r. w zdecydowanej większości profesji (154) popyt na pracę i podaż kandydatów będą się bilansować.

– Wyniki Barometru zawodów wskazują na zwiększenie równowagi na polskim rynku pracy, ale jednocześnie potwierdzają utrzymywanie się strukturalnych niedoborów kadrowych w kluczowych dla społeczeństwa i gospodarki branżach – podkreślają eksperci.

Obok kierowców ciężarówek, których może brakować aż w 320 powiatach (czyli w ponad 80 proc. kraju) najwięcej problemów rekrutacyjnych dostarczy w przyszłym roku rekrutacja lekarzy, psychologów i terapeutów, a także nauczycieli zawodu i przedmiotów zawodowych (potrzebnych w szkołach branżowych i technikach), którzy teraz awansowali do piątki najbardziej deficytowych profesji. Może ich też brakować w większości (16) miast wojewódzkich.

Jak zaznaczają eksperci WUP w Krakowie, krótsza lista deficytowych zawodów nie oznacza, że problem niedoboru pracowników został w Polsce rozwiązany. Zmienia się przede wszystkim jego charakter; zapotrzebowanie na pracowników coraz wyraźniej koncentruje się w określonych branżach i zawodach wymagających specjalistycznych kwalifikacji.

Ich niedobory są szczególnie widoczne w ochronie zdrowia, edukacji, transporcie i w wybranych zawodach technicznych, ale – jak pokazał listopadowy odczyt MIK, Polskiego Instytutu Ekonomicznego, prawie połowa ankietowanych firm zmaga się z niedostępnością pracowników (47 proc.), która jest jedną z największych barier utrudniających działalność przedsiębiorstw.

W 2027 roku w trzech województwach będzie problem z pracą w kilku zawodach

Zdaniem ekspertów WUP w Krakowie, istotnym zjawiskiem w Barometrze Zawodów na 2027 r. jest ponowny brak zawodów nadwyżkowych w prognozie ogólnopolskiej. Przyszły rok będzie więc szóstym z rzędu, od 2022 r. gdy w skali całego kraju w żadnej profesji nie pojawi się nadmiar pracowników (odczuwalny w co najmniej połowie z 380 powiatów).

Bezrobocie w Polsce Foto: PAP

– Nie oznacza to, że każda osoba bezrobotna bez problemu znajdzie zatrudnienie – zaznaczają eksperci. Zwracają też uwagę, że o możliwości podjęcia pracy nadal decydują między innymi posiadane kwalifikacje, doświadczenie, mobilność zawodowa i przestrzenna oraz dopasowanie umiejętności do oczekiwań pracodawców.

Chociaż w 2027 r. w zdecydowanej większości profesji (154) popyt na pracę i podaż kandydatów będą się bilansować i nie będzie zawodów nadwyżkowych w skali całego kraju, to prognoza dla miast wojewódzkich i województw pokazuje pewne różnice. W trzech województwach w kilku zawodach będzie nadpodaż kandydatów do pracy (najwięcej w lubelskim ‑ 5). Jednak więcej regionów może mieć problem z ich niedoborem. Najdłuższą listę deficytowych zawodów będą miały w przyszłym roku woj. opolskie (28), pomorskie (27) oraz lubuskie i małopolskie (po 24).

Według prognozy dla miast wojewódzkich, wśród nadwyżkowych zawodów znajdą się tam najczęściej technicy ekonomiści (w 10 miastach, specjaliści ds. badań społeczno –ekonomicznych (9), specjaliści nauk humanistycznych i technicy informatycy (7). Rozwój AI wepchnął też do tej grupy grafików komputerowych (6).

Jak zwracają uwagę eksperci WUP w Krakowie, jednym z najważniejszych wyzwań rynku pracy staje się nie tylko aktywizacja osób bezrobotnych, ale przede wszystkim dostosowanie ich kompetencji do rzeczywistych potrzeb gospodarki. Ich zdaniem, szczególnego znaczenia nabierają kształcenie zawodowe, szkolenia dla osób dorosłych, przekwalifikowanie pracowników oraz rozwijanie kompetencji praktycznych i specjalistycznych