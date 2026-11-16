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Większość Polaków za resetem w TK. Wyborcy koalicji są podzieleni

Reset w TK popiera większość Polaków i co najważniejsze, ponad 40 proc. wyborców obozu władzy – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. To może być kłopot dla KO, która uznała już sprawę za zamkniętą. Czy rozmowy w Belwederze przyniosą przełom?

Publikacja: 16.11.2026 04:25

Pond 50 proc. Polaków chce resetu w TK - wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”

Pond 50 proc. Polaków chce resetu w TK - wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”

Foto: PAP/Paweł Supernak

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Michał Kolanko

W poniedziałek politycy niemal wszystkich ugrupowań, z wyjątkiem Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy, spotkają się w Belwederze z szefem KPRP Zbigniewem Boguckim, by rozmawiać o sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. W kuluarach i nie tylko padają słowa o tym, że spotkanie ma pomóc w wypracowaniu scenariusza „uzdrowienia” sytuacji.

Jakie są jednak nastroje społeczne? Ich obraz przynosi nowy sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” przeprowadzony w dniach 6–7 listopada. Wyraźną przewagę mają w nim zwolennicy wygaszenia kadencji wszystkich sędziów. Na pytanie „Rzeczpospolitej” „Czy jest Pan/Pani za wygaszeniem kadencji dotychczasowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i wybraniem całkowicie nowego składu Trybunału?” 50,8 proc. badanych odpowiada twierdząco (27,9 proc. „zdecydowanie tak”, 22,9 proc. „raczej tak”). Przeciw jest 39,9 proc. (9,9 proc. „raczej nie”, 30 proc. „zdecydowanie nie”). Zdania nie ma 9,3 proc.

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