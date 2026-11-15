– To nasza uzasadniona odpowiedź na odmowę Rosji w kwestii deeskalacji oraz jej ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną – dodał Zełenski.

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W wieczornym przemówieniu wideo prezydent Ukrainy przekazał, że naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Mychajło Drapaty złożył mu w niedzielę raport na temat ukraińskich uderzeń dalekiego zasięgu. Przekazał też, że w październiku w wyniku działań wojennych Rosja poniosła ogromne straty w ludziach – ponad 50 000 zabitych i rannych.

Rosjanie wybierają kolejne regiony za cel. UE szykuje dla nich generatory

Według Zełenskiego Rosja wybiera jeden region jako cel i przez kilka dni koncentruje ataki na jego systemie energetycznym. Zaznaczył, że od początku września najwięcej uderzeń i trafień odnotowano w obwodzie dniepropietrowskim – 131. Kolejne 125 ataków przeprowadzono na obwód kijowski, a ponad 100 trafień odnotowano w obwodach żytomierskim i sumskim.

Prezydent przekazał również, że uzgodnił z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen dodatkową nadzwyczajną pomoc energetyczną dla miast i społeczności lokalnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Wsparcie ma obejmować generatory i inny sprzęt oraz finansowanie.

W czwartek von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa po spotkaniu z Zełenskim w Dublinie oświadczyli, że Unia Europejska będzie nadal wspierać Ukrainę finansowo i militarnie oraz uczestniczyć w działaniach na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju.

UE zapowiedziała również natychmiastowe wsparcie dla Ukrainy w związku ze zbliżającą się kolejną zimą podczas trwającej wojny. W ramach pomocy przekazanych zostanie 500 generatorów, które mają pomóc w utrzymaniu dostaw energii elektrycznej.