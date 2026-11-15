Prokurator generalna w Estonii Astrid Asi poinformowała w niedzielę na konferencji prasowej, że w sobotę (14 listopada) o godz. 3:06 rano doszło do próby włamania do siedziby Threod Systems w Viimsi, na północ od Tallina, w celu wzniecenia pożaru. Firma produkuje drony rozpoznawcze i szturmowe dalekiego zasięgu.

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Jak dodała Asi, incydentowi udało się zapobiec dzięki interwencji ochroniarzy Threod.

Z kolei dyrektor generalna Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego Margo Palloson przekazała, że w incydencie nikt nie został ranny, a firma Threod Systems nie poniosła żadnych poważnych szkód. – Możliwości produkcyjne i dostawcze nie zostały zakłócone – dodała.

GRU koordynował akcję, sprawcami mają być Łotysze

W związku ze zdarzeniem estońska Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policja i Straż Graniczna zatrzymały osiem osób – obywateli Łotwy.

– Prokuratura złożyła do sądu wniosek o aresztowanie pięciu podejrzanych. Śledczy ustalają okoliczności związane z organizacją ataku, roli osób w nim uczestniczących oraz ewentualnych powiązań z innymi osobami – mówiła Astrid Asi.​​

Margo Palloson przekazała dziennikarzom, że estoński kontrwywiad potwierdził, iż za próbą ataku stała Rosja, a jego koordynacją zajął się rosyjski wywiad wojskowy GRU.

– To była kolejna próba sabotażu ze strony Rosji w Estonii – powiedziała Palloson. Podała, że napastnicy próbowali wybić okna budynku i wlać do środka łatwopalne płyny, aby podpalić budynek i spowodować eksplozję, powiedział Palloson. – Oceniamy, że gdyby ten atak powiódł się zgodnie z planem atakujących, spowodowałby on bardzo poważne szkody dla firmy – dodała.

Szef estońskiego MSZ: Od 1 grudnia zamykamy granicę z Rosją

Minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna napisał na X, że próba podpalenia firmy zbrojeniowe to „kolejny przykład wykorzystania przez Rosję sabotażu i zastraszania w celu destabilizacji społeczeństw, siania strachu i odwracania uwagi od wsparcia Ukrainy”. Jego zdaniem Kreml coraz częściej ucieka się do sabotażu z powodu narastających niepowodzeń Rosji na polu bitwy. "Wytrwałość Ukrainy i jej strategiczne tempo wyraźnie wytrąciły Putina z równowagi" – stwierdzić minister..

„Wrogie działania przeciwko Estonii nie pozostaną bez odpowiedzi” – zapewnił Tsahkna, dodając, że zamknięcie granicy od 1 grudnia ograniczy zdolność Rosji do prowadzenia wrogiej działalności oraz wzmocni wysiłki na rzecz przeciwdziałania omijaniu sankcji.