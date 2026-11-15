Władimir Putin zaproponował humanitarne zawieszenie broni, podobne do rozejmu jaki niedawno miał miejsce w Ołeszkach, tym razem na terenie Konstantynówki. Jak twierdzi amerykański think tank Institute for the Study of War, tak zlokalizowane zawieszenie broni może ułatwić Rosji wzmocnienie południowej flanki atakującej ukraiński tzw. pas twierdz (ang. fortress belt) i stworzyć warunki do ponownych prób przejęcia nie tylko Konstantynówki.

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Rosja chce rozejmu w Konstantynówce. ISW: skutkiem mogą być kolejne ataki

„Tymczasowe, lokalne zawieszenie broni w Konstantynówce, o które zabiega Kreml, prawdopodobnie ułatwiłoby Rosji wzmocnienie południowej flanki ataku na tzw. pas twierdz (ang. fortress belt), stwarzając rosyjskim siłom warunki do ponownych prób zajęcia Konstantynówki i Dobropola” – czytamy we wpisie ISW w serwisie X.

Jak twierdzą analitycy z ISW, niedawne działania Rosji mogą oznaczać, że armia Władimira Putina traktuje priorytetowo odcinek frontu w okolicy Konstantynówki i Dobropola.

„Niedawne rosyjskie ataki z użyciem wojsk zmechanizowanych oraz stosunkowo wysokie tempo działań ofensywnych w kierunku Konstantynówki i Dobropola – na południowej flance ukraińskiego »pasa twierdz« – dowodzą, że rosyjskie dowództwo wojskowe traktuje ten odcinek frontu priorytetowo” – pisze ISW.

Jak w Ołeszkach. Rosja proponuje rozejm w Konstantynówce

Wcześniej, od strony rosyjskiej wyszła propozycja zawarcia lokalnego rozejmu w Konstantynówce (obwód doniecki), na podobnych zasadach, co ten w Ołeszkach.

– Mamy dobre doświadczenia we współpracy humanitarnej w Ołeszkach. Kontynuujmy wspólną pracę. W ramach strategicznej linii obrony Ukrainy, za jaką ją uważają, jest miejscowość nazywana Konstantynówka w Donbasie. Jest tam nadal ok. 400–500 cywilów. Zróbmy to samo, co zrobiliśmy w Ołeszkach – oświadczył Władimir Putin po spotkaniu ze Steve’em Witkoffem i zięciem prezydenta USA Jaredem Kushnerem. – Według mnie, ta miejscowość jest kontrolowana przez rosyjskie jednostki i zapewnimy bezpieczeństwo z naszej strony. Potrzebujemy pięciu dni, by oczyścić podejścia do tej miejscowości z min – dodał rosyjski prezydent.