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Dominik Matusiak: Prokuratorzy walczą o swoje prawa a prokuratura ponosi koszty sporów sądowych

Mówią, że najciemniej jest pod latarnią, ale trudno przyjąć do wiadomości, że miałoby chodzić o organ ochrony prawnej, jakim jest prokuratura. Niestety ostatnie wypadki tylko to potwierdzają.

Publikacja: 15.11.2026 13:00

Dominik Matusiak: Prokuratorzy walczą o swoje prawa a prokuratura ponosi koszty sporów sądowych

Foto: Adobe Stock

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Dominik Matusiak

Z głębokim rozczarowaniem, wręcz niesmakiem środowisko prokuratorskie przyjęło wypowiedź „anonimowego prokuratora” zawartą w artykule pt. „Kosztowne czystki” z 4 listopada 2026 r. sugerującą, że dochodzenie słusznych roszczeń przez prokuratorów przed sądem pracy jest w istocie pazernością i bezpodstawnym wzbogaceniem.

Dochodzenie roszczeń przed sądem jest prawem podmiotowym

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