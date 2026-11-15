Dominik Matusiak: Prokuratorzy walczą o swoje prawa a prokuratura ponosi koszty sporów sądowych

Mówią, że najciemniej jest pod latarnią, ale trudno przyjąć do wiadomości, że miałoby chodzić o organ ochrony prawnej, jakim jest prokuratura. Niestety ostatnie wypadki tylko to potwierdzają.

