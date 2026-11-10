Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował PAP, że 27 października warszawska prokuratura okręgowa wszczęła dochodzenie w zakresie „udzielenia nieustalonych środków odurzających w różnych datach, w jednej znanej i jednej nieznanej dacie, dwóm różnym osobom, czyli ustalonej i nieustalonej”. Czyn ten zagrożony jest karą więzienia od trzech miesięcy do lat pięciu.

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Od czego się zaczęło? Kulisy publikacji Kanału Zero

Na początku października Kanał Zero podał, że byłe współpracownice oskarżają byłego wiceszefa resortu rolnictwa Michała Kołodziejczaka o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, „którą przedstawiał jako kokainę”. Portal dodał, że poseł temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienia.

Prok. Skiba poinformował, że prokuratura wystąpiła do Kanału Zero o nadesłanie danych adresowych osób pokrzywdzonych, które wypowiadały się na temat nieprawidłowości, jak również o nadesłanie oryginałów nagrań, które zostały upublicznione w tym programie.

– Otrzymaliśmy odmowę udostępnienia zarówno danych, jak i nagrań, powołując się na tajemnicę dziennikarską i brak woli ze strony osób, które się wypowiadały – dodał.

W związku z odmową prokuratura podjęła działania zmierzające do ustalenia tych osób, m.in. wystąpiła do różnych instytucji, np. ministerstwa, o nadesłanie niezbędnej dokumentacji pracowniczej osób współpracujących z posłem Kołodziejczakiem.

Rzecznik podkreślił, że dziennikarze Kanału Zero przyszli z jedną z kobiet, która została przesłuchana w charakterze świadka – pokrzywdzonej.

– Nie jest to jednak osoba, która brała udział w nagraniu dla Kanału Zero i dysponowała odpowiednimi nagraniami. To kolejna osoba, która zgłosiła się do dziennikarzy – wyjaśnił.

Prok. Skiba zaznaczył, że prokuratura po wyczerpaniu innej drogi w związku z pozyskiwaniem danych w tej sprawie, podejmie decyzję co do ewentualnego skierowania wniosku o uchylenie tajemnicy dziennikarskiej.

– Aczkolwiek dokumentacja stanowiąca podstawę wszczęcia nie wróży zbyt dobrze uwzględnieniu takiego wniosku przez sąd, biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę sądów warszawskich – dodał.

Zawieszenie w klubie i ruch obronny posła

Po doniesieniach medialnych poseł Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Kilka dni później złożył w łódzkiej delegaturze ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę.