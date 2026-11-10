Portal OKO.press napisał, że w piątkowej demonstracji przed TK uczestniczyli licealiści z Zamościa (woj. lubelskie), którzy w mundurach i pod opieką nauczycielek skandowali wulgarne hasła w stronę premiera Donalda Tuska i telewizji TVN. Według portalu uczniowie przyjechali do Warszawy na szkolną wycieczkę do Sejmu.

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Chodzi o uczniów niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych Zamość im. Powstania Zamojskiego.

Zamojską szkołę kontroluje Kuratorium Oświaty w Lublinie. Jego rzecznik Artur Pawłowski przekazał PAP, że informacje o wynikach kontroli będą udzielane „najwcześniej w przyszłym tygodniu”.

„Sprawa jest bulwersująca”. Ostra reakcja rządu i Adama Szłapki

We wtorek rzecznika rządu zapytano, „czy ta sprawa zakończy się tylko na kontroli kuratorium”.

Szłapka przekazał, że „będzie jeszcze kontrola Ministerstwa Edukacji Narodowej” i „zobaczymy, jakie będą wyniki tej kontroli”. Podkreślił, że „jakiekolwiek decyzje muszą być podparte dodatkowymi informacjami”.

Ocenił również, że „sprawa jest bulwersująca”.

– Ani organ prowadzący, ani nauczyciele nie powinni dopuścić do takiej sytuacji. To jest młodzież szkolna, nie wszyscy byli pełnoletni. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca – podkreślił.

We wtorek resort edukacji przekazał, że ministra Nowacka zwróciła się o „wspólną, szczegółową weryfikację sprawy” do Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zaznaczył też, że „szkoła nie może być przestrzenią agitacji politycznej” i „niedopuszczalne jest wykorzystywanie uczniów do celów politycznych”.

Tłumaczenia dyrekcji i natychmiastowa dymisja. „Ulegliśmy presji”

W poniedziałek założycielka szkoły i pełnomocniczka niepublicznego liceum w Zamościu Agnieszka Macek poinformowała o swojej rezygnacji z funkcji pełnomocnika organu prowadzącego.

Przyznała, że decyzja o przejściu pod Trybunał była błędna, przeprosiła uczniów, rodziców i obywateli.

Przekazała, że w wycieczce edukacyjnej do Sejmu i Senatu, zorganizowanej na zaproszenie posła Konfederacji Korony Polskiej Sławomira Zawiślaka, uczestniczyło ok. 50 uczniów w wieku 15-19 lat.

Z jej relacji wynika, że około godz. 16.00 uczniowie wraz z nauczycielami wyszli z Sejmu i skierowali się do autokaru. Wówczas Macek miała „spontanicznie” i „z ciekawości” zadecydować, żeby udać się pod TK. Jak stwierdziła, młodzież „wyraziła taką wolę”, а opiekunowie „ulegli jej presji”.

Dwie osoby – zdaniem Macek – zaczęły skandować i wykrzykiwać hasła, które było słychać na filmie, a młodzież „dała się ponieść emocjom, tzw. psychologii tłumu”. Zdementowała doniesienia, jakoby nauczycielki i ona sama nie reagowały na zachowanie młodzieży.

Zapowiedziała, że uczniowie, którzy wykrzykiwali wulgarne hasła przed TK, „poniosą konsekwencje”.

„To absolutnie nie zamyka sprawy”. Minister Nowacka nie odpuszcza

Z kolei Nowacka skomentowała na X, że rezygnacja pełnomocnik „absolutnie nie zamyka sprawy”.

„Wysłuchałam oświadczenia Pani Agnieszki Macek (...), czynnej działaczki Konfederacji Korony Polskiej. Skandaliczne zachowanie zarówno w piątek, jak i tłumaczenie dziś. Wywierała presję na nauczycieli i instrumentalnie wykorzystała uczniów” – oceniła w poniedziałkowym wpisie.

Po tym, jak 30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że sędzia Anna Korwin-Piotrowska – jako najstarszy stażem sędzia – została kierującą Trybunałem i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego – zaostrzył się konflikt dotyczący TK.

Przed siedzibą TK nasilił się wówczas protest. Pojawił się tam Święczkowski, który oświadczył, że jako prezes TK jest jedynym administratorem budynku Trybunału, a „wszelkie decyzje podejmowane przez uzurpatorów są bezprawne od początku do końca”. Pod gmachem TK pojawiali się politycy związani m.in. z PiS-em i Konfederacją.