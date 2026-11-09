W sobotę rzecznik PiS przekazał, że w związku z ogłoszoną przez prezydenta Karola Nawrockiego dwudniową żałobą narodową, po ataku w Krakowie, w którym zginęło 6 osób, a 16 zostało rannych, prezes PiS Jarosław Kaczyński zaapelował o odwołanie manifestacji przeciwko działaniom rządu ws. TK.

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Żałoba narodowa a decyzja Jarosława Kaczyńskiego

W poniedziałek na platformie X Bochenek napisał, że „wszelkie próby sugerowania, iż ktokolwiek wzywa do zakończenia protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym, są nieprawdziwe”.

„Apel p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego o odwołanie protestów dotyczył tych wydarzeń, które miały się odbywać równolegle w innych miastach w Polsce z inicjatywy PiS, w trakcie żałoby narodowej 8 i 9 listopada br.”. – zaznaczył Bochenek.

Jak podkreślił, „miasteczko przed Trybunałem Konstytucyjnym musi trwać, bo jego cel, jakim jest obrona Polski przed zamachem stanu, jest wciąż aktualny”. „Niszczenie zasad, osłabianie instytucji demokratycznych zawsze prowadzi do tragedii” – dodał.

Kulisy konfliktu o TK. O co chodzi w sporze?

Po tym, jak 30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że sędzia Korwin-Piotrowska – jako najstarszy stażem sędzia – została kierującą Trybunałem i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego – zaostrzył się konflikt dotyczący TK.

Przed siedzibą TK nasilił się wówczas protest; pojawił się tam Święczkowski, który oświadczył, że jako prezes TK jest jedynym administratorem budynku Trybunału, a „wszelkie decyzje podejmowane przez uzurpatorów są bezprawne od początku do końca”. Pod gmachem TK pojawiali się politycy związani m.in. z PiS-em i Konfederacją.

Sytuacja na miejscu. Jak wygląda protest przed TK?

W poniedziałek rano przed Trybunałem nadal rozstawione były liczne namioty m.in. Ruchu Narodowego i klubów „Gazety Polskiej”. Było też wiele transparentów i plansz z hasłami krytycznymi wobec działań dotyczących Trybunału Konstytucyjnego.

Jednocześnie w al. Szucha byli pojedynczy protestujący, niektórzy mieli biało-czerwone flagi, nie wznosili żadnych haseł, tylko spacerowali. Bardziej widoczni byli przedstawiciele Ruchu Obrony Granic w żółtych kamizelkach.

Rozmówcy PAP nie potrafili wskazać, czy na miejscu jest ktoś z organizatorów protestu. Pytani, czy na poniedziałek zaplanowane są jakieś wydarzenia w ramach protestu, odpowiedzieli, że „dzisiaj będzie raczej spokojnie”. Inna z osób powiedziała, że oczekuje na przybycie Bogdana Święczkowskiego.

Na miejscu byli pojedynczy policjanci, którzy kierowali ruchem. Nieprzejezdna była al. Szucha – od placu na Rozdrożu do placu Unii Lubelskiej. Policjanci nie potrafili odpowiedzieć, jak długo jeszcze będą obowiązywały zmiany w ruchu.