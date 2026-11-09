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Fragment ekspozycji w Muzeum Historii Polski (fot. ilustracyjna)
Na dwa dni przed Świętem Niepodległości warto zapytać, jaka pamięć wzmacnia zdolność Polaków do wspólnego działania. Odporność państwa zależy także od tego, czy potrafimy spierać się o przeszłość, zachowując wzajemne zaufanie. Dlatego w czasach dezinformacji i konfliktów międzynarodowych polityka pamięci staje się również kwestią bezpieczeństwa.
Polska potrzebuje długofalowej polityki pamięci. Dlatego w poniedziałek w Muzeum Historii Polski zaprezentowaliśmy dokument „Infrastruktura odporności – strategiczne kierunki działania w obszarze pamięci”, przygotowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączy on przegląd badań i wnioski z wielomiesięcznych konsultacji z propozycjami rozwiązań, które mają wzmacniać współpracę instytucji, chronić ich autonomię i wspierać lokalne kultury pamięci.
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