Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Dr hab. Marcin Napiórkowski: Władimir Putin zaleje nas fejkami. Ochrońmy naszą pamięć

Tym łatwiej nas podzielić i skłócić, im głębiej wierzymy, że historia powinna być opowiadana jednogłośnie i recytowana chórem zgodnych głosów. Wówczas wszędzie widzimy wrogów. Dlatego potrzebna nam strategia przeciwna – pisze dr hab. Marcin Napiórkowski, dyrektor Muzeum Historii Polski.

Publikacja: 09.11.2026 15:00

Fragment ekspozycji w Muzeum Historii Polski (fot. ilustracyjna)

Fragment ekspozycji w Muzeum Historii Polski (fot. ilustracyjna)

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Reklama
Reklama
Reklama

Marcin Napiórkowski

Na dwa dni przed Świętem Niepodległości warto zapytać, jaka pamięć wzmacnia zdolność Polaków do wspólnego działania. Odporność państwa zależy także od tego, czy potrafimy spierać się o przeszłość, zachowując wzajemne zaufanie. Dlatego w czasach dezinformacji i konfliktów międzynarodowych polityka pamięci staje się również kwestią bezpieczeństwa.

Polska potrzebuje długofalowej polityki pamięci. Dlatego w poniedziałek w Muzeum Historii Polski zaprezentowaliśmy dokument „Infrastruktura odporności – strategiczne kierunki działania w obszarze pamięci”, przygotowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączy on przegląd badań i wnioski z wielomiesięcznych konsultacji z propozycjami rozwiązań, które mają wzmacniać współpracę instytucji, chronić ich autonomię i wspierać lokalne kultury pamięci.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama