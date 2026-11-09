Na dwa dni przed Świętem Niepodległości warto zapytać, jaka pamięć wzmacnia zdolność Polaków do wspólnego działania. Odporność państwa zależy także od tego, czy potrafimy spierać się o przeszłość, zachowując wzajemne zaufanie. Dlatego w czasach dezinformacji i konfliktów międzynarodowych polityka pamięci staje się również kwestią bezpieczeństwa.

Polska potrzebuje długofalowej polityki pamięci. Dlatego w poniedziałek w Muzeum Historii Polski zaprezentowaliśmy dokument „Infrastruktura odporności – strategiczne kierunki działania w obszarze pamięci”, przygotowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączy on przegląd badań i wnioski z wielomiesięcznych konsultacji z propozycjami rozwiązań, które mają wzmacniać współpracę instytucji, chronić ich autonomię i wspierać lokalne kultury pamięci.