Czy Marcin Napiórkowski zamieni Muzeum Historii Polski w Muzeum Przyszłości?

„Rok 1989, a więc to o czym będzie też dziś mowa w teatrze o godz. 19, to jest też wielka historia o autonomii kultury, różnorodności, prawa do własnej ekspresji i wolności” – mówił dwa lata temu Tusk przed krakowską premierą musicalu. – „Ten spektakl ma bardzo istotny wymiar artystyczny, ale i symboliczny też dlatego, że mam poczucie, że we współczesnym świecie, w tej brutalnej polityce, która w Polsce ma także bardzo dotykalny wymiar, kultura zaczyna przegrywać” – dodawał. Oprócz wątpliwości, które budzi ręczne sterowanie placówką, warto odnotować, że premier postawił nie na historyka, a semiotyka kultury.

Jaką idę wykuje z betonu, o którym pisał pięć lat temu w kontekście Muzeum Historii Polski Marcin Napiórkowski? Jeśli miało według niego być tylko „fantazmatem”, w jaki sposób je urealni? Może nie będzie to muzeum historii, a przyszłości? Jakiej polityki historycznej możemy się spodziewać? Czy wystawa zostanie zmieniona? Wreszcie, ile będzie na to pieniędzy? Oprócz tego, że pewne jest, iż mniej.

Póki co, za obietnicę należy przyjąć wypowiedziane w „Plusie Minusie” słowa Marcina Napiórkowskiego: „»Ich« muzea przeciw »naszym« muzeom. »Ich« artyści przeciw »naszym« artystom. Jeżeli Rymkiewicz jest skreślany z listy lektur przez Barbarę Nowacką, bo to »ich« poeta, to jestem przeciw. To skandaliczne, niepotrzebne. Ja się tej logice sprzeciwiam. Próbuję na swoją miarę budować małe przestrzenie dialogu”.