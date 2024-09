Kierownictwo resortu kultury zdecydowało, że Robert Kostro nie będzie pełnił nadal swoich obowiązków. W środę decyzję o odwołaniu z pełnionej funkcji otrzymał od wiceministra kultury Andrzeja Wyrobca.

Reklama

Robert Kostro przestanie pełnić obowiązki w czwartek, wtedy też szefowa resortu kultury Hanna Wróblewska ma zaprezentować osobę, która będzie pełniła obowiązki dyrektora. „Rzeczpospolita” ustaliła, że będzie to prof. Marcin Napiórkowski, semiotyk kultury związany z Zakładem Kultury Współczesnej Uniwersytetu Warszawskiego. On sam potwierdził nam, że otrzymał taką propozycję.

Odwołany dyrektor MHP Robert Kostro odwoła się do sądu pracy

Robert Kostro ma podpisany kontrakt do 2027 roku, nie został odwołany dyscyplinarnie. Formalnie odejdzie z muzeum po urlopie. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” zapowiedział, że nie zgadza się z decyzją ministerstwa. Będzie odwoływał się do sądu pracy.

Niemal dwa tygodnie temu Hanna Wróblewska wysłała do kilku organizacji pisma z prośbą o opinię na temat odwołania z pełnionej funkcji dyrektora Muzeum Historii Polski. Trafiły one m.in. do Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Polskiego Towarzystwa Historycznego, ale też związków zawodowych w Muzeum Historii Polski. Sformułowała zarzuty, które sprowadzają się do „nieefektywnego gospodarowania mieniem przy realizowanej inwestycji”.