Zarzuty minister Hanny Wróblewskiej

Odnosząc się do zarzutów sformułowanych przez minister Hannę Wróblewską o „naruszeniu zasad efektywności gospodarowania mieniem” stwierdzili, że jest ono „bezzasadne i niesprawiedliwe”.

„W tych latach toczył się spór Muzeum z Generalnym Wykonawcą, który realizował inwestycję z opóźnieniem, zgłaszał do obioru prace niezakończone, nie przedstawiał właściwej dokumentacji, albo nie uzyskiwał akceptacji nadzoru inwestorskiego. Dyrektor Kostro nie wydawał pieniędzy ponieważ ich wydatkowanie w tej sytuacji byłoby równoznaczne z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Zostało to potwierdzone przez raport Najwyższej Izby Kontroli” – napisali.

Przypomnieli też, że Robert Kostro w latach 80. XX wieku był uczestnikiem opozycji demokratycznej, członkiem Ruchu Młodej Polski, w latach 90. – urzędnikiem państwowym. „Jest jednym z niewielu menedżerów kultury na tak wysokim stanowisku, który – mając swoje zdefiniowane osobiste poglądy polityczne – potrafił współpracować na przestrzeni ponad 18 lat z ministrami kultury ze wszystkich obozów politycznych w Polsce” – dodali.

„Zależy nam bardzo na jak najszybszym otwarciu wystawy stałej po to, żeby Muzeum mogło pełnić swoją szczytną misję. Rozumiemy prawo ministra do doboru współpracowników. Jednak ustawa ogranicza to prawo ministra wprowadzając kadencyjność w zarządzaniu instytucjami kultury po to, by nie były to decyzje całkowicie arbitralne. Uważamy, że w przypadku Muzeum Historii Polski możliwość dokończenia kadencji przez obecnego dyrektora jest celowa z punktu widzenia dobra tej instytucji i uczciwa wobec człowieka, który ponad połowę swego życia zawodowego poświęcił na jej budowę” – zwrócili uwagę. Pod listem podpisali się: Adam Barbasiewicz, Lena Dąbkowska, Bartłomiej Pawlak, Adam Pawłowicz, Oskar Tułodziecki, Mateusz Werner i Ewa Wierzyńska.