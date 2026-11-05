Wyniki wyborów połówkowych do amerykańskiego Kongresu przyciągnęły wielką uwagę z oczywistych powodów. Głównie ze względu na dotkliwą porażkę Donalda Trumpa. Nawet ci, którzy nie byli nigdy wielkimi zwolennikami demokratów – szczególnie w ich obecnej, radykalizującej się odsłonie – mogą bowiem odczuwać z tej porażki pewną satysfakcję, zmęczeni chaotyczną i bezmyślnie brutalną polityką amerykańskiego prezydenta.

Z kolei ci, którzy spodziewają się uspokojenia czy powrotu „starych dobrych czasów”, mogą teraz srodze się rozczarować. Te wybory nie są bowiem żadnym przełomem ani nie rozstrzygają tego, kto za dwa lata zastąpi Trumpa w Białym Domu. Nie przesądzają nawet o przyszłości konserwatywnej rewolucji ruchu MAGA.