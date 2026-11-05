Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Artur Bartkiewicz: Michał Wójcik śpiewa „Jak minął dzień”. A sondaż pokazuje, że Donaldowi Tuskowi minął całkiem nieźle

Spór o Trybunał Konstytucyjny na razie nie doprowadził do politycznego trzęsienia ziemi, rządzący zmienili status quo w Trybunale Konstytucyjnym, więc Donald Tusk może teraz deeskalować, czego elementem jest niewątpliwie przedstawiona przez Władysława Kosiniaka-Kamysza propozycja resetu konstytucyjnego. A śpiewający pod TK Michał Wójcik tylko w tym pomaga.

Publikacja: 05.11.2026 17:20

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP

Reklama
Reklama
Reklama

Artur Bartkiewicz

Pojawienie się policji przed Trybunałem Konstytucyjnym i błyskawiczna zmiana władzy w jego siedzibie, w czym nie przeszkodził nawet szturmujący budynek przy Alei Szucha Karol Nawrocki, doprowadziło do szybkiej zmiany status quo w Trybunale Konstytucyjnym. O ile przez ostatnie lata Trybunału Konstytucyjnego nie uznawała koalicja rządząca, a uznawała go opozycja, tak teraz doszło do odwrócenia wektorów, co jest, o tyle ważne, że wobec dysponującego prawem weta prezydenta Karola Nawrockiego TK może odegrać w przedwyborczym roku funkcję trzeciej izby parlamentu – tzn. załatwić kilka spraw, których nie da się przeprowadzić na drodze ustawowej (choćby liberalizację prawa aborcyjnego przez uznanie, że przesłanka o wadzie płodu jako podstawie do legalnej aborcji jest jednak zgodna z konstytucją).

Pozostało jeszcze 80% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama