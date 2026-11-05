We wtorek 10 listopada o godz. 10 w Warszawie odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego – głosi opublikowane w czwartek na stronie Trybunału zarządzenie sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej. Ma ono dotyczyć m.in. dokonania zmian w Regulaminie TK.

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Trybunał Konstytucyjny: Korwin-Piotrowska zwołała kolejne Zgromadzenie Ogólne sędziów TK

Zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK sędzia Korwin-Piotrowska zapowiadała już w środę. Jak mówiła, posiedzenie ma dotyczyć m.in. zmiany regulaminu organizacyjnego Trybunału i sposobu wyznaczania składów sędziów.

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Jak czytamy w uzasadnieniu czwartkowego zarządzenia, zmiany Regulaminu TK są konieczne „dla zapewnienia sprawności i transparentności działań Trybunału”. Oprócz rozpatrzenia projektu zmian Regulaminu, porządek obrad przewiduje także „sprawy różne”.

W miniony piątek wieczorem przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Korwin-Piotrowska – jako najstarszy stażem sędzia – została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Doszło tym samym do przejęcia Trybunału, przez część polityków i mediów określanego jako „zamach stanu”, zdaniem wielu prawników zaś przeprowadzonego nielegalnie.

Zgromadzenie Ogólne sędziów TK: kworum to 8, a nie 12 sędziów

We wtorek odbyło się zwołane przez Korwin-Piotrowską Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, które zajmowało się m.in. planem budżetowym Trybunału na przyszły rok.

Uczestniczyło w nim osiem osób wybranych przez Sejm bieżącej kadencji na sędziów TK – zarówno troje, od których prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowania w Pałacu Prezydenckim, jak i pięcioro pozostałych, którzy swe ślubowania złożyli w Sejmie, używając formuły „wobec prezydenta” i przekazali następnie w formie pisemnej do KPRP. Ustalono, że osób uprawnionych do wzięcia udziału w zgromadzeniu jest 12 i że liczba obecnych na zgromadzeniu spełnia kworum co najmniej 2/3 ogólnej liczby sędziów Trybunału; następnie m.in. przyjęto plan budżetowy TK na przyszły rok.

Jeszcze w weekend Bogdan Święczkowski oświadczył, że „razem z legalnymi sędziami” TK ustalili, iż nie będą brali udziału w wydarzeniach organizowanych przez – jak powiedział – „sędziów uzurpatorów”, w tym we wtorkowym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK. Dodał, że „uzurpator nie może zwoływać Zgromadzenia Ogólnego”.

Również szef KPRP Zbigniew Bogucki podkreślał w środę, że właściwe Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK może zwołać jedynie prezes TK. Zapowiedział, że kancelaria prezydenta złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku ze zwołaniem wtorkowego „wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym”. Zawiadomienie ws. zgromadzenia zwołanego przez Korwin-Piotrowską złożył też w prokuraturze klub PiS.