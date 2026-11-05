- PSL przygotowało projekt zmian konstytucji, by doprowadzić do spokoju, pokoju społecznego, praworządności i odnowienia wiarygodności Trybunału Konstytucyjnego – powiedział w czwartek wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Więcej informacji wkrótce.

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Wicepremier zapowiada projekt resetu konstytucyjnego