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Pikieta przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego 3 listopada 2026 r. Zdaniem Marka Migalskiego demonstracje przed TK wkrótce „ustaną lub przejdą w fazę kabaretową dogorywającego namiotowego miasteczka, w którym pozostaną już tylko niemający nic do roboty emerytowani prawicowi fanatycy”
Można obecny spór wokół Trybunału Konstytucyjnego rozpatrywać z punktu widzenia prawa. Należałoby nawet tak postępować i całą dyskusję zostawić prawnikom. Nie jest to jednak podejście zasadne. Po pierwsze, dlatego, że prawnicy są w tej materii podzieleni – część z nich uważa, że działania rządu oraz sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej są jak najbardziej uzasadnione, a nawet jedyne możliwe w sytuacji – rzekomo – nadzwyczajnej. Druga część dostrzega jednak w tych aktywnościach złamanie obowiązujących przepisów i ducha Konstytucji oraz de facto wejście w buty PiS, które przez osiem lat swoich rządów zdegenerowało tę istotną dla naszego państwa instytucję (o trzeciej części jurystów, którzy twierdzą, że to tylko obecna władza psuje Trybunał, a poprzednia działała bez skazy, z litości nie warto wspominać).
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