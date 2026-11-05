Można obecny spór wokół Trybunału Konstytucyjnego rozpatrywać z punktu widzenia prawa. Należałoby nawet tak postępować i całą dyskusję zostawić prawnikom. Nie jest to jednak podejście zasadne. Po pierwsze, dlatego, że prawnicy są w tej materii podzieleni – część z nich uważa, że działania rządu oraz sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej są jak najbardziej uzasadnione, a nawet jedyne możliwe w sytuacji – rzekomo – nadzwyczajnej. Druga część dostrzega jednak w tych aktywnościach złamanie obowiązujących przepisów i ducha Konstytucji oraz de facto wejście w buty PiS, które przez osiem lat swoich rządów zdegenerowało tę istotną dla naszego państwa instytucję (o trzeciej części jurystów, którzy twierdzą, że to tylko obecna władza psuje Trybunał, a poprzednia działała bez skazy, z litości nie warto wspominać).