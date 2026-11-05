Dr Marcin Fatalski: Amerykanie pokazali, że mają dość ekscesów Donalda Trumpa

Demokraci, stawiając na polityków centrowych, nie radykalnych, w szczególnych dla republikanów stanach, potrafili przekonać wyborców, że nie mają diabelskich rogów i nie zagrażają amerykańskiemu stylowi życia, tożsamości – mówi Marcin Fatalski, amerykanista.

