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Dr Marcin Fatalski: Amerykanie pokazali, że mają dość ekscesów Donalda Trumpa

Demokraci, stawiając na polityków centrowych, nie radykalnych, w szczególnych dla republikanów stanach, potrafili przekonać wyborców, że nie mają diabelskich rogów i nie zagrażają amerykańskiemu stylowi życia, tożsamości – mówi Marcin Fatalski, amerykanista.

Publikacja: 05.11.2026 11:02

Dr Marcin Fatalski: Amerykanie pokazali, że mają dość ekscesów Donalda Trumpa

Foto: mat.pras.

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Estera Flieger

Jest pan zaskoczony?

Jestem zaskoczony skalą zwycięstwa demokratów. To, że prezydent będzie rządził z Kongresem przynajmniej częściowo zdominowanym przez opozycję, jest powrotem do naturalnego porządku rzeczy w Stanach Zjednoczonych.

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