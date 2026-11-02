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LeBron James kontra Donald Trump z hymnem USA w tle. „Totalna hańba”

Amerykanie kochają swój hymn. Grają go przed niemal każdym meczem i niektórzy mogliby pomyśleć, że ten zwyczaj już spowszedniał. Wystarczyło jednak, że gwiazdor NBA LeBron James w trakcie wykonywania „Gwiaździstego Sztandaru” zajął się rozgrzewką, by wywołać dyskusję.

Publikacja: 02.11.2026 19:01

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LeBron James

LeBron James

Foto: AFP

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Łukasz Majchrzyk

W sumie to nie wiadomo, dlaczego LeBron tak się zachował. Nie jest nowicjuszem, nie można powiedzieć, że się zagapił albo zamyślił, albo że zżerała go trema, bo kiedy inni stali w linii, w mniej lub bardziej dostojnej postawie, on najpierw robił golfowe wymachy, a potem udawał, że oddaje rzuty do kosza.

Wszystko to wykonywał w chwili, kiedy przed pierwszym meczem nowego sezonu NBA rozbrzmiewały dźwięki „Gwiaździstego Sztandaru”, a to jest dla Amerykanów świętość, coś jak indyk na Święto Dziękczynienia, skrzydełka przy Super Bowl albo prawo do noszenia broni i kapelusz z uniesionym rondem w Teksasie.

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