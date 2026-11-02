W sumie to nie wiadomo, dlaczego LeBron tak się zachował. Nie jest nowicjuszem, nie można powiedzieć, że się zagapił albo zamyślił, albo że zżerała go trema, bo kiedy inni stali w linii, w mniej lub bardziej dostojnej postawie, on najpierw robił golfowe wymachy, a potem udawał, że oddaje rzuty do kosza.

Wszystko to wykonywał w chwili, kiedy przed pierwszym meczem nowego sezonu NBA rozbrzmiewały dźwięki „Gwiaździstego Sztandaru”, a to jest dla Amerykanów świętość, coś jak indyk na Święto Dziękczynienia, skrzydełka przy Super Bowl albo prawo do noszenia broni i kapelusz z uniesionym rondem w Teksasie.