Rzeczniczka Trybunału Konstytucyjnego Weronika Ścibor przypomniała w poniedziałek – publikując wpis w mediach społecznościowych – że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski 28 kwietnia 2026 r. podpisał dokument, na mocy którego upoważnił sędziego Stanisława Piotrowicza do wykonywania określonych obowiązków związanych z funkcjonowaniem Trybunału. Upoważnienie ma zastosowanie w czasie nieobecności zarówno prezesa, jak i wiceprezesa TK.

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Dokument został sporządzony w Warszawie, a podstawę prawną jego wydania stanowi art. 12 ust. 3 ustawy z 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Stanisław Piotrowicz upoważniony do kierowania pracami Trybunału Konstytucyjnego?

Z treści dokumentu wynika, że Stanisław Piotrowicz może przejmować określone obowiązki związane z zarządzaniem Trybunałem Konstytucyjnym w sytuacji, gdy nieobecni są zarówno prezes, jak i wiceprezes tej instytucji.

Upoważnienie obejmuje przede wszystkim kierowanie pracami Trybunału oraz reprezentowanie go na zewnątrz. Oznacza to, że w przewidzianych dokumencie okolicznościach sędzia może wykonywać wskazane zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem instytucji.

Zakres powierzonych mu kompetencji nie ogranicza się jednak wyłącznie do spraw organizacyjnych.

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Jakie kompetencje miał otrzymać Stanisław Piotrowicz?

W upoważnieniu przewidziano również możliwość wykonywania innych czynności związanych z działalnością orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego, określonych w obowiązujących ustawach oraz regulaminie TK.

Kolejnym obszarem objętym dokumentem jest nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Trybunału. Piotrowicz – według dokumentu – został upoważniony do sprawowania nadzoru nad Kancelarią Trybunału Konstytucyjnego oraz Biurem Służby Prawnej.

W tym przypadku dokument odwołuje się do art. 16 ust. 2 ustawy z 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod pozycją 2393.

Dokument został podpisany przez Bogdana Święczkowskiego jako prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Wskazuje cztery obszary uprawnień przyznanych Stanisławowi Piotrowiczowi: kierowanie pracami TK, reprezentowanie instytucji na zewnątrz, wykonywanie czynności związanych z jej działalnością orzeczniczą oraz nadzór nad Kancelarią TK i Biurem Służby Prawnej.

Z treści upoważnienia wynika, że możliwość wykonywania tych czynności została powiązana z nieobecnością prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.

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Spór o Trybunał Konstytucyjny. Święczkowski protestuje przeciwko działaniom policji

Informacja o upoważnieniu pojawiła się w czasie sporu dotyczącego sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Tego samego dnia Bogdan Święczkowski skierował do komendanta głównego policji, gen. insp. Marka Boronia, protest dotyczący interwencji funkcjonariuszy w siedzibie TK w nocy z 30 na 31 października.

Prezes Trybunału zarzucił policji bezprawne ograniczanie dostępu do budynku, w tym – jak wskazał w piśmie – „uniemożliwienie wejścia prezesowi TK, wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu i pozostałym sędziom”.

Przymusowy urlop i wniosek o immunitety. Chaos w Trybunale Konstytucyjnym

W piątek wieczorem na oficjalnej stronie internetowej TK pojawiło się oświadczenie sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej o wysłaniu dotychczasowego prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego na przymusowy, miesięczny urlop. Dotychczasowe kierownictwo natychmiast opublikowało w mediach społecznościowych komunikat, w którym oskarża drugą stronę o „bezprawne przejęcie” witryny internetowej TK, twierdząc, że Korwin-Piotrowska w ogóle nie jest sędzią. Równolegle minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował do TK obszerne wnioski o uchylenie immunitetów Święczkowskiemu i Sochańskiemu.

Sytuacja eskalowała na zewnątrz gmachu przy al. Szucha, gdzie interweniowały duże siły policji. Funkcjonariusze otoczyli teren TK w odpowiedzi na pismo sędzi Korwin-Piotrowskiej, która zaalarmowała o bezpośrednim zagrożeniu dla życia i zdrowia pracowników.

W poniedziałek sędzia Anna Korwin-Piotrowska zarządziła zwołanie na 3 listopada posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.