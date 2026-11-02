Odsunięty przez kierującą Trybunałem Konstytucyjnym sędzię Annę Korwin-Piotrowską ze stanowiska prezesa TK Bogdan Święczkowski (P) oraz sędzia Stanisław Piotrowicz (L) na zorganizowanej przez TV Republika debacie podczas protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie.
Rzeczniczka Trybunału Konstytucyjnego Weronika Ścibor przypomniała w poniedziałek – publikując wpis w mediach społecznościowych – że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski 28 kwietnia 2026 r. podpisał dokument, na mocy którego upoważnił sędziego Stanisława Piotrowicza do wykonywania określonych obowiązków związanych z funkcjonowaniem Trybunału. Upoważnienie ma zastosowanie w czasie nieobecności zarówno prezesa, jak i wiceprezesa TK.
Dokument został sporządzony w Warszawie, a podstawę prawną jego wydania stanowi art. 12 ust. 3 ustawy z 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
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Z treści dokumentu wynika, że Stanisław Piotrowicz może przejmować określone obowiązki związane z zarządzaniem Trybunałem Konstytucyjnym w sytuacji, gdy nieobecni są zarówno prezes, jak i wiceprezes tej instytucji.
Upoważnienie obejmuje przede wszystkim kierowanie pracami Trybunału oraz reprezentowanie go na zewnątrz. Oznacza to, że w przewidzianych dokumencie okolicznościach sędzia może wykonywać wskazane zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem instytucji.
Zakres powierzonych mu kompetencji nie ogranicza się jednak wyłącznie do spraw organizacyjnych.
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W upoważnieniu przewidziano również możliwość wykonywania innych czynności związanych z działalnością orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego, określonych w obowiązujących ustawach oraz regulaminie TK.
Kolejnym obszarem objętym dokumentem jest nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Trybunału. Piotrowicz – według dokumentu – został upoważniony do sprawowania nadzoru nad Kancelarią Trybunału Konstytucyjnego oraz Biurem Służby Prawnej.
W tym przypadku dokument odwołuje się do art. 16 ust. 2 ustawy z 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod pozycją 2393.
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Dokument został podpisany przez Bogdana Święczkowskiego jako prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Wskazuje cztery obszary uprawnień przyznanych Stanisławowi Piotrowiczowi: kierowanie pracami TK, reprezentowanie instytucji na zewnątrz, wykonywanie czynności związanych z jej działalnością orzeczniczą oraz nadzór nad Kancelarią TK i Biurem Służby Prawnej.
Z treści upoważnienia wynika, że możliwość wykonywania tych czynności została powiązana z nieobecnością prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.
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Informacja o upoważnieniu pojawiła się w czasie sporu dotyczącego sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Tego samego dnia Bogdan Święczkowski skierował do komendanta głównego policji, gen. insp. Marka Boronia, protest dotyczący interwencji funkcjonariuszy w siedzibie TK w nocy z 30 na 31 października.
Prezes Trybunału zarzucił policji bezprawne ograniczanie dostępu do budynku, w tym – jak wskazał w piśmie – „uniemożliwienie wejścia prezesowi TK, wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu i pozostałym sędziom”.
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W piątek wieczorem na oficjalnej stronie internetowej TK pojawiło się oświadczenie sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej o wysłaniu dotychczasowego prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego na przymusowy, miesięczny urlop. Dotychczasowe kierownictwo natychmiast opublikowało w mediach społecznościowych komunikat, w którym oskarża drugą stronę o „bezprawne przejęcie” witryny internetowej TK, twierdząc, że Korwin-Piotrowska w ogóle nie jest sędzią. Równolegle minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował do TK obszerne wnioski o uchylenie immunitetów Święczkowskiemu i Sochańskiemu.
Sytuacja eskalowała na zewnątrz gmachu przy al. Szucha, gdzie interweniowały duże siły policji. Funkcjonariusze otoczyli teren TK w odpowiedzi na pismo sędzi Korwin-Piotrowskiej, która zaalarmowała o bezpośrednim zagrożeniu dla życia i zdrowia pracowników.
W poniedziałek sędzia Anna Korwin-Piotrowska zarządziła zwołanie na 3 listopada posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
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