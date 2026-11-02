Obaj politycy mają pojawić się w warszawskiej prokuraturze w środę – wynika z ustaleń Radia ZET. Śledczy chcą uzyskać od nich zeznania w postępowaniu dotyczącym działań podejmowanych w latach 2019–2021 w obiektach zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy (PHH).

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Wąsik i Brudziński wezwani na przesłuchanie

Wezwanie Wąsika ma szczególne znaczenie ze względu na funkcję, którą pełnił w badanym okresie. Był wówczas zastępcą koordynatora służb specjalnych oraz sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Brudziński pojawia się natomiast w kontekście informacji o korespondencji z ówczesnym prezesem PHH. Według ustaleń przywoływanych przez Radio ZET miał on otrzymać szczegóły dotyczące spotkania przedstawicieli opozycji z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską.

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Śledztwo w sprawie inwigilacji w hotelach PHH

Postępowanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie rozpoczęło się w styczniu 2024 r.. Dotyczy podejrzenia zlecenia bezprawnej inwigilacji w latach 2019–2021 przez osobę pełniącą funkcję zastępcy koordynatora służb specjalnych i sekretarza stanu w MSWiA. W tym czasie stanowisko to zajmował Maciej Wąsik.

Jak informuje Radio ZET, w ramach śledztwa przesłuchano już Tomasza Siemoniaka, ministra i koordynatora służb specjalnych, a także Piotra Pogonowskiego, byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Sprawa dotyczy podejrzeń o wykorzystywanie infrastruktury państwowej spółki hotelarskiej do zbierania informacji o osobach związanych z ówczesną opozycją oraz środowiskami krytycznymi wobec rządzących.

Spotkanie z Cichanouską i korespondencja z Brudzińskim

Jednym z epizodów opisywanych w związku ze śledztwem jest spotkanie, do którego miało dojść w 2020 r. w warszawskim hotelu Courtyard by Marriott. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele ówczesnej opozycji, w tym Robert Tyszkiewicz z Platformy Obywatelskiej, oraz Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji.

Jak wcześniej opisywała „Gazeta Wyborcza”, dzień przed spotkaniem prezes PHH Gheorghe Marian Cristescu miał przesłać Joachimowi Brudzińskiemu wiadomość zawierającą informacje o rezerwacji i planowanym wydarzeniu.