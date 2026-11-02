Prezydent Ukrainy napisał na platformie X o rosyjskim ataku na miejscowość Komyszuwacha w obwodzie zaporoskim. „Od dzisiejszego poranka miejscowość była kilkakrotnie ostrzeliwana bombami lotniczymi. Celem ataków była szkoła wykorzystywana do celów humanitarnych – właśnie tam ludzie otrzymywali pomoc. (...) Po pierwszym nalocie nastąpiło kolejne uderzenie – zrzucono dziewięć następnych bomb, bezpośrednio na schron, w którym przebywali ludzie ” – przekazał Wołodymyr Zełenski.

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Poinformował, że w wyniku ataku zginęło 18 osób, a pięć zostało rannych. Na miejscu trwa akcja ratunkowa i poszukiwania kolejnych poszkodowanych. W działaniach uczestniczą wojsko, służby ratunkowe i inne wyspecjalizowane jednostki. „Akcja jest bardzo trudna” – przyznał Zełenski.

W swoim wpisie Zełenski stwierdził, że rosyjskie wojska nie mogły nie wiedzieć, iż w zaatakowanym obiekcie co tydzień mieszkańcy Komyszuwachy, którzy pozostali w miejscowości, otrzymywali pomoc humanitarną.

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W ocenie ukraińskiego prezydenta jest to „kolejny dowód na to, że Moskwa nie jest zainteresowana deeskalacją konfliktu ani rzeczywistymi działaniami na rzecz sprawiedliwego pokoju”.

Miejscowość Komyszuwacha położona jest na południowy wschód od głównego miasta obwodu.