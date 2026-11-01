W niedzielę wieczorem Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały o możliwym cyberataku na aplikację „Powietrzny Alarm” (Air Alert), służącą do powiadamiania mieszkańców o zagrożeniu z powietrza. W komunikacie opublikowanym na Telegramie ostrzegły, że aplikacja może przekazywać fałszywe informacje.

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„Prawdopodobnie aplikacja »Powietrzny Alarm« padła ofiarą wrogiego działania. Nie ma żadnego zagrożenia radiacyjnego!” – podkreślono we wpisie.

Siły Powietrzne Ukrainy zaapelowały do mieszkańców o zachowanie spokoju i śledzenie oficjalnych komunikatów. Wcześniej użytkownicy aplikacji otrzymywali ostrzeżenia o zagrożeniu radiacyjnym i chemicznym, a także o możliwych walkach ulicznych. Mapa zagrożeń wskazywała natomiast czerwony poziom alarmowy na całym terytorium Ukrainy.

Powiadomienia otrzymali również dziennikarze portalu „The Kyiv Independent”. Jak relacjonowali reporterzy, syreny alarmowe rozlegały się w różnych częściach kraju, m.in. w obwodzie zakarpackim na zachodzie Ukrainy.

Aplikacja „Powietrzny Alarm” powstała we współpracy ukraińskiego Ministerstwa Transformacji Cyfrowej z firmą Ajax Systems, specjalizującą się w technologiach bezpieczeństwa.