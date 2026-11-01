Jak poinformowała AFP, pięciu Palestyńczyków zginęło w Al-Mawasi w południowej Strefie Gazy (pomiędzy Chan Junus a Rafah) w Chan Junus. Trzy osoby, w tym dziecko, poniosły śmierć w mieście Gaza, na północy palestyńskiego terytorium. Al Jazeera twierdzi, że dziewiąta ofiara straciła życie na wschód od Deir al-Balah, miasta w centralnej części Strefy Gazy.

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Strefa Gazy jest niemal całkowicie zrujnowana po trwającej od trzech lat wojnie Izraela z rządzącym tym terytorium Hamasem. Ta terrorystyczna organizacja palestyńska najechała Izrael 7 października 2023 r., zabijając około 1,2 tys. osób. Według lokalnych władz w wojnie zginęło ponad 74,5 tys. Palestyńczyków, a znaczna część zidentyfikowanych ofiar to kobiety, osoby starsze i dzieci, które stanowiły około 40 proc. populacji Strefy Gazy. Dane te są zasadniczo uznawane za wiarygodne przez ONZ.

Izrael odrzuca oskarżenia o ludobójstwo

Działania Izraela spotkały się z zarzutami o zbrodnie wojenne, w tym ludobójstwo, wysuwanymi m.in. przez organizacje broniące praw człowieka. W listopadzie 2024 r. prokuratura Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) wydała nakaz aresztowania premiera Benjamina Netanjahu pod zarzutem popełnienia zbrodni wojennych.

Władze Izraela odrzucają oskarżenia i podkreślają, że armia prowadzi uzasadnioną operację przeciwko Hamasowi, który wykorzystuje cywilów i infrastrukturę cywilną do celów wojskowych.