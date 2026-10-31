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Szukanie pieniędzy na wojnę. Putin sięga do kieszeni Rosjan, Kijów liczy na Zachód

Kijów szuka kilkudziesięciu miliardów dolarów, by załatać dziurę w przyszłorocznym budżecie. Rosja drastycznie zwiększa budżet na armię. To nie wróży szybkiego zakończenia wojny.

Publikacja: 31.10.2026 16:00

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Ukraińska Rada Najwyższa po długich bataliach przegłosowała w środę w pierwszym czytaniu przyszłoroc

Ukraińska Rada Najwyższa po długich bataliach przegłosowała w środę w pierwszym czytaniu przyszłoroczny budżet

Foto: PAP/EPA

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Rusłan Szoszyn

Ukraińska Rada Najwyższa po długich bataliach przegłosowała w środę w pierwszym czytaniu przyszłoroczny budżet. O tym, jak duże budził emocje, świadczy chociażby fakt, że zgłoszono do niego 5236 poprawek (rekord w historii ukraińskiego parlamentaryzmu). Większość z nich była próbą blokowania procesu legislacyjnego lub forsowania zmian promowanych przez poszczególnych deputowanych. Jeżeli budżet zostanie przyjęty w drugim czytaniu (a ma do tego dojść przed 1 grudnia), Ukraina wkroczy w przyszły rok z deficytem w wysokości 1,7 biliona hrywien (równowartość 147 mld zł), stanowiącym 15 proc. prognozowanego przyszłorocznego PKB Ukrainy. Wydatki na obronę i utrzymanie wojska w przyszłym roku wzrosną o blisko 12 proc. i wyniosą niemal 4,9 biliona hrywien (równowartość 424 mld zł), co przekłada się na ponad dwie trzecie wszystkich przyszłorocznych wydatków Ukrainy. W Kijowie zakładają, że ponad połowę zaplanowanych wydatków pokryją zagraniczne dotacje i kredyty. Władze kraju ruszają na poszukiwanie dziesiątek miliardów dolarów.

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