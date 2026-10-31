„Chciałbym również poświęcić chwilę, aby zwrócić uwagę na udział Polski w spotkaniu G20 w charakterze pełnoprawnego uczestnika. Prezydent Trump uważa, że sukces gospodarczy Polski i jej rosnące wpływy na arenie międzynarodowej są dokładnie tym, czego potrzebuje G20, aby sprostać najważniejszym wyzwaniom gospodarczym, przed którymi wszyscy stoimy. Bardzo się cieszymy, że Polska jest dziś z nami i będzie uczestniczyć w naszych pracach przez cały ten tydzień” – powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio.

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Stany Zjednoczone, które sprawują w tym roku przewodnictwo w G20, zaprosiły Polskę do udziału w tegorocznym szczycie przywódców w Miami. Rubio podkreślił, że sukces gospodarczy Polski i jej rosnące znaczenie na arenie międzynarodowej przemawiają za jej udziałem w pracach grupy.

W Atlancie odbywa się obecnie spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw G20. Uczestniczy w nim szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Obecność Polski wywołała jednak niezadowolenie rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa.

Siergiej Ławrow krytykuje udział Polski w G20

– Oczywiście jest to złamanie zasad dyplomacji, a szczególnie dyplomacji wielostronnej, w której członkowie takich grup jak G20 działają na zasadzie konsensusu – powiedział Ławrow. – Dotyczy to zarówno programu spotkań, jak i zapraszania nowych uczestników – dodał, cytowany przez rosyjskie media. Stwierdził również, że Polska „nic nie wnosi” do tego spotkania.

Zdaniem szefa rosyjskiej dyplomacji Polska nie kwalifikuje się do uczestnictwa w pracach G20, ponieważ jej gospodarka nie jest wystarczająco duża. Ponadto, w jego ocenie, w grupie jest już wystarczająco wielu przedstawicieli państw NATO i Unii Europejskiej.

Sikorski przypomniał, że Wielka Brytania zaprosiła Polskę do przyszłorocznych prac grupy G20. Poinformował też, że Polska pracuje nad tym, by kolejne prezydencje - koreańska i meksykańska - także zaprosiły Polskę do udziału w grupie. Przyznał, że „nie spodziewa się entuzjazmu ze strony Rosji” w tej kwestii.

W tym roku pracom G20 przewodniczą Stany Zjednoczone, a Polska uczestniczy w nich na prawach pełnoprawnego uczestnika dzięki specjalnemu zaproszeniu Waszyngtonu. Nie oznacza to jednak uzyskania przez Polskę statusu stałego członka grupy.

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych G20 w Atlancie rozpoczęło się w piątek, 30 października, i zakończy się w sobotę, 31 października.

Spotkanie w Atlancie jest swego rodzaju próbą generalną przed szczytem G20 z udziałem przywódców państw i szefów rządów w Miami. Podczas trwającego obecnie spotkania mają również zostać przygotowane propozycje decyzji, które mogą zapaść na grudniowym szczycie.

W Miami, oprócz prezydenta USA Donalda Trumpa, spodziewani są także kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz przywódca Chin Xi Jinping.

Trump zaprosił na szczyt również prezydenta Rosji Władimira Putina. Na razie nie wiadomo jednak, czy rosyjski przywódca przyjmie zaproszenie.