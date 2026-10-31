Prezydent Karol Nawrocki, który w związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym przerwał podróż do Senegalu, po konsultacjach z I prezesem SN pojawił się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego.

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Na nagraniu, opublikowanym przez portal Onet, słychać, jak przebywający w Trybunale prezydent mówi „Nie jesteście sędziami” do Anny Korwin-Piotrowskiej, Krystiana Markiewicza i Macieja Berka. Na nagraniu słychać też, jak szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki mówi do Korwin-Piotrowskiej, że dokonuje ona zamachu stanu.

Prezydent: „Tej nocy doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP”

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła, że „jako sędzia posiadająca najdłuższy staż” przejęła obowiązki prezesa Trybunału po tym, jak W piątek wieczorem prezes TK Bogdan Święczkowski i wiceprezes TK Bartłomiej Sochański zostali zawieszeni w czynnościach służbowych.

Mimo powstrzymywania prezydenta przez służby, wszedł on w nocy do Trybunału Konstytucyjnego, a następnie ogłosił, że zwołał pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do „stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego”.

Wczesnym rankiem prezydent Nawrocki wydał oświadczenie, w którym napisał: „Tej nocy doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.

W nocy z piątku na sobotę Maciej Berek opublikował nagrania na platformie X, na których widać, jak prezydent Karol Nawrocki przeciska się między stojącymi w drzwiach budynku TK osobami.

Żurek: Mnie zaniepokoiło, ogromnie, zachowanie prezydenta

W sobotę nad ranem w TVN24 szef MS Waldemar Żurek powiedział, że zaniepokoiło go zachowanie głowy państwa.

– Mnie zaniepokoiło, ogromnie, zachowanie prezydenta, bo widzieliśmy te filmiki, które dzisiaj są w sieci i mam nadzieję, że prokuratura podejmie tutaj działania, bo to jest niedopuszczalne, żeby osoba, którą chroni immunitet prezydencki, zachowywała się w taki sposób – wdzierała się, atakowała sędziów – powiedział Żurek.

– Widzieliśmy to wszyscy, to jest nagrane, więc dla mnie są to skandaliczne zachowania, wykorzystywanie tej sytuacji jeszcze do podsycania takich emocji na ulicy – dodał minister.

– Dzisiaj widziałem znowu głowę państwa, za którą musiałem się wstydzić – podkreślił szef MS.

PAP zapytała ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, co zrobi prokuratura w związku z opublikowanymi nagraniami oraz twierdzeniami, że naruszono nietykalność prezydenta. – Prokurator Andrzej Piaseczny jest już na miejscu. Każdy, kto łamie prawo, stanie przed sądem – podkreślił Żurek.