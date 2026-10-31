Prezydent w swoim oświadczeniu podkreślił, że „odbył konsultacje z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, który również nie uznaje za legalne działań podejmowanych przez osoby uzurpujące sobie władzę w TK”.

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Karol Nawrocki zwołuje pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych

„Wzywam do przywrócenia porządku prawnego i opuszczenia terenu Trybunału przez siły przymusu skierowane na miejsce przez rząd. Do Trybunału Konstytucyjnego umożliwiłem wejście legalnie urzędującego wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego sędziego Bartłomieja Sochańskiego” – dodał Nawrocki.

„W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej na dziś zwołuję pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego. Dziękuję wszystkim, którzy są pod Trybunałem Konstytucyjnym” – napisał też prezydent.

Prezydent w Trybunale Konstytucyjnym mówił do kierującej pracami TK sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej: Nie jesteście sędziami

Wcześniej prezydent Karol Nawrocki, który w związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym przerwał podróż do Senegalu, po konsultacjach z I prezesem SN pojawił się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Na nagraniu, opublikowanym przez portal Onet słychać, jak przebywający w Trybunale prezydent mówi „Nie jesteście sędziami” do Anny Korwin-Piotrowskiej, Krystiana Markiewicza i Macieja Berka. Na nagraniu słychać też, jak szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki mówi do Korwin-Piotrowskiej, że dokonuje ona zamachu stanu.

Bogucki do sędziów, którzy rozmawiali z prezydentem mówi, że „widzi tylko jednego sędziego” TK – i w tym kontekście wskazał na Sławomira Patyrę.

Towarzyszący prezydentowi szef KPRP Zbigniew Bogucki dodał, że „widzi tu tylko jednego sędziego” TK, wskazując na Sławomira Patyrę.

Bogucki powiedział też Korwin-Piotrowskiej, że ta nie ma „żadnych podstaw prawnych do tego”, żeby przebywać na terenie TK, ani „żeby wydawać te śmieszne zarządzenia”.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zarzucił wcześniej sędziom TK (których określił mianem „uzurpatorów”), że ci „próbowali uniemożliwić wejście do Trybunału Konstytucyjnego prezydentowi RP i naruszyli jego nietykalność”. Jako dowód wskazał nagranie, zamieszczone w serwisie X przez Macieja Berka, na którym widać, jak prezydent wchodzi, przeciskając się między osobami stojącymi w drzwiach, do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydencki minister Marcin Przydacz napisał na X, że „Markiewicz i Korwin-Piotrowska próbowali szarpać Prezydenta” i zarzucił im „naruszenie nietykalności głowy państwa”. „To mają być sędziowie? Oni mają dbać o przestrzeganie prawa? To bandyci stosujący przemoc” – dodał.

Berek, komentując tę samą sytuację stwierdził, że prezydent „nie wszedł do budynku Trybunału”, lecz „zaatakował fizycznie sędzię TK A. Korwin-Piotrowską i pozostałych sędziów TK”.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Prezes Bogdan Święczkowski odsunięty

30 października Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska i Maciej Berek przekazali, że Anna Korwin-Piotrowska jako mająca najdłuższy staż sędziowski została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych Bogdana Święczkowskiego i Sochańskiego na okres miesiąca.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Foto: PAP

Jako podstawę prawną do działania wobec Święczkowskiego i Sochańskiego wskazano art. 130 Prawa o ustroju sądów powszechnych. Artykuł ten mówi, że „jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc”. Przepis ten ma mieć zastosowanie do sędziów TK.

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny poinformował następnie, że skierował do TK pięć wniosków o uchylenie immunitetów do TK. Cztery dotyczą prezesa Święczkowskiego, jeden wiceprezesa Sochańskiego.

Sędzia Korwin-Piotrowska poinformowała na antenie TVP Info, że na 3 listopada zwołała Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego.