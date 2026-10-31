„Mój brat wyczuwa uścisk tego śniegu, ale wie, że wkrótce będzie mu ciepło i znowu zazna miłości. Wie, że z tym starym Polakiem za kierownicą, z człowiekiem, który widział w życiu bardzo wiele, jest bezpieczny, bez względu na to, jak intensywnie pada” – w książce „Pytanie numer siedem” Richard Flanagan, urodzony na Tasmanii pisarz, wspomina, jak 60 lat temu polski imigrant podwiózł jego brata ze szkoły.