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Estera Flieger: Reset? Nie jesteśmy frajerami. Polska odniosła na Wschodzie największy sukces od stu lat

W powietrzu czuć diesla i reset. Co w tej sytuacji ma zrobić Polska? To może być pytanie o drogę wyjścia z pułapki średniego rozwoju. I o wartości w polityce zagranicznej, które wcale nie są dla frajerów, a przynoszą wymierne korzyści. Opowiedzmy tę historię inaczej.

Publikacja: 31.10.2026 06:00

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Estera Flieger: Reset? Nie jesteśmy frajerami. Polska odniosła na Wschodzie największy sukces od stu lat

Foto: Bloomberg

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Estera Flieger

„Mój brat wyczuwa uścisk tego śniegu, ale wie, że wkrótce będzie mu ciepło i znowu zazna miłości. Wie, że z tym starym Polakiem za kierownicą, z człowiekiem, który widział w życiu bardzo wiele, jest bezpieczny, bez względu na to, jak intensywnie pada” – w książce „Pytanie numer siedem” Richard Flanagan, urodzony na Tasmanii pisarz, wspomina, jak 60 lat temu polski imigrant podwiózł jego brata ze szkoły. 

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