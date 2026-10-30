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Estera Flieger: Gorszące sceny pod Trybunałem Konstytucyjnym. Rozumiem Polaków, których to nie obchodzi

Jak politycy chcą przekonać Polaków, że bezpieczeństwo kraju jest ważne, skoro w takiej sytuacji geopolitycznej urządzają zadymę pod Trybunałem Konstytucyjnym?

Publikacja: 30.10.2026 22:45

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Kogo obchodzi Trybunał Konstytucyjny?

Kogo obchodzi Trybunał Konstytucyjny?

Foto: PAP/Marcin Obara

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Estera Flieger

Mężczyzna układa kostki domina, które od klasycznych różnią się tym, że są w różnym rozmiarze. Zaczyna, naturalnie, od najmniejszej. To popularny mem – jedno z pozoru błahe zdarzenie uruchamia całą sekwencję.

W piątek późnym popołudniem wybrana przez obecną większość sejmową sędzia Anna Korwin-Piotrowska zarządziła natychmiastową przerwę w wykonywaniu obowiązków przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcę Bartłomieja Sochańskiego. Następnie na teren TK weszła policja. Pod budynkiem do protestujących od jakiegoś czasu osób (związanych np. z Ruchem Obrony Granic) dołączyli politycy opozycji, w tym Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Niedługo potem prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu, a ambasador Polski w Chinach Jakub Kumoch złożył rezygnację. 

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