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Kogo obchodzi Trybunał Konstytucyjny?
Mężczyzna układa kostki domina, które od klasycznych różnią się tym, że są w różnym rozmiarze. Zaczyna, naturalnie, od najmniejszej. To popularny mem – jedno z pozoru błahe zdarzenie uruchamia całą sekwencję.
W piątek późnym popołudniem wybrana przez obecną większość sejmową sędzia Anna Korwin-Piotrowska zarządziła natychmiastową przerwę w wykonywaniu obowiązków przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcę Bartłomieja Sochańskiego. Następnie na teren TK weszła policja. Pod budynkiem do protestujących od jakiegoś czasu osób (związanych np. z Ruchem Obrony Granic) dołączyli politycy opozycji, w tym Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Niedługo potem prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu, a ambasador Polski w Chinach Jakub Kumoch złożył rezygnację.
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