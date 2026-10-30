Mężczyzna układa kostki domina, które od klasycznych różnią się tym, że są w różnym rozmiarze. Zaczyna, naturalnie, od najmniejszej. To popularny mem – jedno z pozoru błahe zdarzenie uruchamia całą sekwencję.

W piątek późnym popołudniem wybrana przez obecną większość sejmową sędzia Anna Korwin-Piotrowska zarządziła natychmiastową przerwę w wykonywaniu obowiązków przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcę Bartłomieja Sochańskiego. Następnie na teren TK weszła policja. Pod budynkiem do protestujących od jakiegoś czasu osób (związanych np. z Ruchem Obrony Granic) dołączyli politycy opozycji, w tym Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Niedługo potem prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu, a ambasador Polski w Chinach Jakub Kumoch złożył rezygnację.