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Jacek Nizinkiewicz: Niebezpieczna licytacja Kaczyńskiego z Braunem. I wtedy wraca polexit

Prezes PiS wywołał polityczną burzę, mówiąc o ewentualnym wystąpieniu Polski z UE. Konrad Szymański, były minister do spraw Unii Europejskiej w rządzie PiS, ostrzegał, że Polska weszła na drogę do polexitu.

Publikacja: 30.10.2026 19:00

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Jarosław Kaczyński

Jarosław Kaczyński

Foto: PAP/Grzegorz Momot

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Jacek Nizinkiewicz

– Unię Europejską trzeba zmienić. To jest moje głębokie przekonanie. Przekonanie mojej formacji politycznej, ale sądzę także, że przekonanie bardzo wielu Polaków – mówił 28 października na Forum w Krynicy prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wziął udział w konferencji „Europa Państw i Narodów. Przyszłość Unii Europejskiej”.

Niebezpieczna licytacja Jarosława Kaczyńskiego z Grzegorzem Braunem

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