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Jarosław Kaczyński
– Unię Europejską trzeba zmienić. To jest moje głębokie przekonanie. Przekonanie mojej formacji politycznej, ale sądzę także, że przekonanie bardzo wielu Polaków – mówił 28 października na Forum w Krynicy prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wziął udział w konferencji „Europa Państw i Narodów. Przyszłość Unii Europejskiej”.
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