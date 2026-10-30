– Unię Europejską trzeba zmienić. To jest moje głębokie przekonanie. Przekonanie mojej formacji politycznej, ale sądzę także, że przekonanie bardzo wielu Polaków – mówił 28 października na Forum w Krynicy prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wziął udział w konferencji „Europa Państw i Narodów. Przyszłość Unii Europejskiej”.

Niebezpieczna licytacja Jarosława Kaczyńskiego z Grzegorzem Braunem