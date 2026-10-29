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Serialowy tasiemiec pod tytułem „Trybunał Konstytucyjny” trwa. Jego dwa najnowsze odcinki to pismo prezydenta w sprawie nieobjęcia stanowiska sędziego TK przez Macieja Berka oraz uchwała NSA, z której wynika, że nieopublikowany wyrok TK nie może być podstawą wniosku o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego.
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