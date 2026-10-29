Serialowy tasiemiec pod tytułem „Trybunał Konstytucyjny” trwa. Jego dwa najnowsze odcinki to pismo prezydenta w sprawie nieobjęcia stanowiska sędziego TK przez Macieja Berka oraz uchwała NSA, z której wynika, że nieopublikowany wyrok TK nie może być podstawą wniosku o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego.

Końca sporu o Trybunał Konstytucyjny nie widać