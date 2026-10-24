Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Na zaprzysiężeniu Macieja Berka na sędziego TK nie było prezydenta Karola Nawrockiego
W ramach cyklu „Materiały tygodnia” przypominamy tekst Adama Pantaka, który ukazał się na rp.pl 20 października.
Za sprawą prezydenta Karola Nawrockiego, który wbrew wieloletniej tradycji i przepisom nie przyjął ślubowania od pięciorga wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przyimek „wobec” zrobił w ostatnich miesiącach zawrotną karierę. Okazuje się, że to pozornie niewiele ważące słowo ma ustrojowe znaczenie.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas