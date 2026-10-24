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Spór o przyimek „wobec” o ustrojowym znaczeniu. Językoznawcy wyjaśniają

Językoznawcy wskazują, że etymologicznie słowo „wobec” wywodzi się od „w obecności”. Inaczej ten zwrot mogli jednak rozumieć twórcy Konstytucji z 1997 r. i towarzyszącej jej ustawy o TK. Semantyka nie rozwiąże sporu o Trybunał Konstytucyjny.

Publikacja: 24.10.2026 06:37

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Na zaprzysiężeniu Macieja Berka na sędziego TK nie było prezydenta Karola Nawrockiego

Na zaprzysiężeniu Macieja Berka na sędziego TK nie było prezydenta Karola Nawrockiego

Foto: PAP

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Adam Pantak

W ramach cyklu „Materiały tygodnia” przypominamy tekst Adama Pantaka, który ukazał się na rp.pl 20 października.

Za sprawą prezydenta Karola Nawrockiego, który wbrew wieloletniej tradycji i przepisom nie przyjął ślubowania od pięciorga wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przyimek „wobec” zrobił w ostatnich miesiącach zawrotną karierę. Okazuje się, że to pozornie niewiele ważące słowo ma ustrojowe znaczenie.

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