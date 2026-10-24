W ramach cyklu „Materiały tygodnia” przypominamy tekst Adama Pantaka, który ukazał się na rp.pl 20 października.

Za sprawą prezydenta Karola Nawrockiego, który wbrew wieloletniej tradycji i przepisom nie przyjął ślubowania od pięciorga wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przyimek „wobec” zrobił w ostatnich miesiącach zawrotną karierę. Okazuje się, że to pozornie niewiele ważące słowo ma ustrojowe znaczenie.